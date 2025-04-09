США наносят ответный удар по Китаю: в стране нашли богатый источник лития

Техас вскоре может стать эпицентром литиевого будущего Америки. Торговая война между США и Китаем снова накаляется — на этот раз с серьезными последствиями для критически важных минералов.

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Об этом пишет interestingengineering.com.

Пока обе страны упираются в тарифы и технологические ограничения, администрация Трампа подтвердила новую волну экономического возмездия: США ввели 104-процентные пошлины на китайские товары. Эта растущая напряженность подталкивает США к самообеспечению литием, металле, используемом везде, — от электромобилей до возобновляемых источников энергии.

Поскольку Китай контролирует огромную долю мировых мощностей по переработке лития, текущее противостояние подчеркивает серьезную уязвимость в цепочках поставок США. GeoFrame Energy, техасская компания, используя технологию Ekosolve Direct Lithium Extraction (DLE)? запускает первый крупномасштабный проект по производству лития в США из формации Smackover в Восточном Техасе.

GeoFrame владеет более чем 7400 акрами в Восточном Техасе, богатыми глубокими нефтяными рассолами с концентрацией лития высокого класса. К 2029 году компания рассчитывает производить до 83 500 метрических тонн карбоната лития аккумуляторного качества в год — достаточно, чтобы удовлетворить 100% текущего спроса в США.

Компания начнет работу с завода первой фазы, производящего 3000 метрических тонн в год к началу 2026 года, используя геотермальную энергию для питания всей своей деятельности с нулевым уровнем выбросов — и продавая излишки электроэнергии обратно в сеть.

Партнер GeoFrame, Ekosolve Inc., разработал замкнутый процесс DLE в сотрудничестве с Мельбурнским университетом. Эта система достигает коэффициента извлечения лития 92–95%, устраняет необходимость в добыче твердых пород, использует химикаты с низким воздействием на окружающую среду и требует минимального количества воды, что обеспечивает явное экологическое и экономическое преимущество. С самой низкой интенсивностью капитала на метрическую тонну карбоната лития и физическим следом менее 10 акров проект рассчитан на быстрое модульное расширение.

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