США завдають удару у відповідь по Китаю: у країні знайшли багате джерело літію

Техас незабаром може стати епіцентром літієвого майбутнього Америки. Торгова війна між США і Китаєм знову загострюється — цього разу з серйозними наслідками для критично важливих мінералів.

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Про це пише interestingengineering.com.

Поки обидві країни впираються в тарифи і технологічні обмеження, адміністрація Трампа підтвердила нову хвилю економічної відплати: США запровадили 104-відсоткові мита на китайські товари. Ця зростаюча напруженість підштовхує США до самозабезпечення літієм, металом, що використовується скрізь, — від електромобілів до поновлюваних джерел енергії.

Оскільки Китай контролює величезну частку світових потужностей з переробки літію, поточне протистояння підкреслює серйозну вразливість у ланцюжках поставок США. GeoFrame Energy, техаська компанія, використовуючи технологію Ekosolve Direct Lithium Extraction (DLE), запускає перший великомасштабний проєкт з виробництва літію в США з формації Smackover у Східному Техасі.

GeoFrame володіє більш ніж 7400 акрами в Східному Техасі, багатими глибокими нафтовими розсолами з концентрацією літію високого класу. До 2029 року компанія розраховує виробляти до 83 500 метричних тонн карбонату літію акумуляторної якості на рік — достатньо, щоб задовольнити 100% поточного попиту в США.

Компанія почне роботу із заводу першої фази, що вироблятиме 3000 метричних тонн на рік на початок 2026 року, використовуючи геотермальну енергію для живлення всієї своєї діяльності з нульовим рівнем викидів — і продаючи надлишки електроенергії назад у мережу.

Партнер GeoFrame, Ekosolve Inc., розробив замкнутий процес DLE у співпраці з Мельбурнським університетом. Ця система досягає коефіцієнта вилучення літію 92-95%, усуває необхідність у видобутку твердих порід, використовує хімікати з низьким впливом на навколишнє середовище і потребує мінімальної кількості води, що забезпечує явну екологічну та економічну перевагу. З найнижчою інтенсивністю капіталу на метричну тонну карбонату літію та фізичним слідом менш ніж 10 акрів проєкт розрахований на швидке модульне розширення.

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