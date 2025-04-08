США запровадили нові торговельні мита для Китаю: тарифи перевищили 100%

Сполучені Штати збільшили торговельні мита для Китаю до 104%. Пекін називає це рішення великою помилкою і обіцяє боротися до кінця.

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Про це повідомила в соцмережі Х старший кореспондент Fox News у Білому домі Джекі Генріх.

Додаткові мита набули чинності опівдні за східним часом. Тарифи почнуть стягувати з 9 квітня, розповіла вона.

"Китай не вклався в терміни скасування відповідних мит, США введуть додаткові 50% мит, довівши загальний обсяг до 104%", — уточнила кореспондентка.

Редакція Fox Business писала, що Китай відмовляється від шантажу Дональда Трампа і не скасує торговельні обмеження для США.

"Погроза США підвищити мита проти Китаю — це велика помилка, яка вкотре демонструє шантаж американської сторони Якщо США наполягатимуть на своєму, Китай боротиметься до кінця", — наводить канал коментар міністерства торгівлі Китаю.

Представники адміністрації президента США в коментарі агентству Reuters заявили, що Китай віддаватиме перевагу іншим країнам у торговельних переговорах. США будуть активніше працювати з Японією і Південною Кореєю.

Нагадаємо, торгова війна США з Китаєм може зачепити і кіноіндустрію. Китай у рамках заходів у відповідь може заборонити голлівудські фільми.