США ввели новые торговые пошлины для Китая: тарифы превысили 100%

Соединенные Штаты увеличили торговые пошлины для Китая до 104%. Пекин называет это решение большой ошибкой и обещает бороться до конца.

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Об этом сообщила в соцсети Х старший корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Генрих.

Дополнительные пошлины вступили в силу в полдень по восточному времени. Тарифы начнут взимать с 9 апреля, рассказала она.

"Китай не уложился в сроки отмены ответных пошлин, США введут дополнительные 50% пошлин, доведя общий объем до 104%", — уточнила корреспондент.

Редакция Fox Business писала, что Китай отказывается от шантажа Дональда Трампа и не отменит торговые ограничения для США.

"Угроза США повысить пошлины против Китая — это большой ошибка, которая в очередной раз демонстрирует шантаж американской стороны Если США будут настаивать на своем, Китай будет бороться до конца", — приводит канал комментарий министерства торговли Китая.

Представители администрации президента США в комментарии агентству Reuters заявили, что Китай будет отдавать предпочтение другим странам в торговых переговорах. США будут активнее работать с Японией и Южной Кореей.

Напомним, торговая война США с Китаем может коснуться и киноиндустрии. Китай в рамках ответных мер может запретить голливудские фильмы.