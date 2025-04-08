Минус миллионы для Голливуда: Китай хочет запретить американские фильмы

Ожидается, что запрет на прокат в Китае таких дорогостоящих блокбастеров, как "Мир Юрского периода: Возрождение" и "Миссия невыполнима" обойдется в полмиллиарда долларов.

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Об этом пишет Daily Mail.

Торговая война президента США Дональда Трампа затронет кинопроизводство в США. Китай планирует запретить голливудские фильмы, заявив, что никогда не смирится с "шантажом" Соединенных Штатов после эскалации угроз президента Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины в отношении Пекина.

В прошлом году американские фильмы собрали в Китае 585 миллионов долларов, что составляет около 3,5 процента от кассовых сборов Китая в размере 17,71 миллиарда долларов и является одной из самых крупных долей среди иностранных фильмов.

Трейлер фильма "Мир Юрского периода 2"

Запрет на американские фильмы может привести к тому, что такие предстоящие релизы, как "Мир Юрского периода 2", "Расплата 2" и сиквел картины "Миссия невыполнима", потеряют сотни миллионов долларов на китайском рынке.

Президент США Трамп вчера заявил, что введет дополнительные 50-процентные пошлины для Китая, если Пекин не отменит свои ответные пошлины для США, которые Китай сразу же назвал "шантажом" и разработал планы по запрету определенных видов импорта из США в ответ.

"Угрозы США были ошибкой на ошибке, в очередной раз продемонстрировавшей шантажистскую природу США", — говорится в заявлении министерства торговли Китая, опубликованном сегодня утром. Министерство призвало США надлежащим образом урегулировать разногласия с Китаем посредством диалога на основе взаимного уважения и на равных условиях.

"В тарифных войнах нет победителей, а протекционизм не имеет выхода. Китайцы не создают проблем, но и не боятся их. Давление, угрозы и шантаж — неверный способ иметь дело с Китаем", — заявил представитель МИД Линь Цзянь.

Если Трамп будет придерживаться своего плана по введению дополнительных 50-процентных пошлин на товары из Китая, если только Китай не отменит ответные пошлины на товары из США, то к среде общий размер новых пошлин США на китайские товары может вырасти до 104 процентов.

Китайские пошлины были введены в ответ на 34-процентные "ответные"пошлины, объявленные Трампом, в дополнение к 20-процентным тарифам, введенным ранее в этом году, в результате чего средний тариф США на китайские товары вырос до 76 процентов.

"Если тарифы будут расти и расти, это превратится в битву воли и принципов, а не экономики. Поскольку Китай уже сталкивается со ставкой тарифа, превышающей 60 процентов, не имеет значения, вырастет ли она на 50 процентов или на 500 процентов", — считает Сюй Тяньчэнь, старший экономист по Китаю в Economist Intelligence Unit.

Напомним, ранее стало известно, что от торговой войны Дональда Трампа пострадает также производство самолетов-невидимок нового поколения в США. В них используются редкоземельные материалы, которые поставляются из Китая.