Никаких F-47: пошлины Трампа ставят под угрозу производство новейших истребителей

Ограничения, введенные Китаем на экспорт редкоземельных элементов в США, включают ресурсы, критически важные для авионики, что может нанести удар по американским планам по созданию самолета шестого поколения.

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Об этом пишет Newsweek.

Пекин отреагировал на решение президента Дональда Трампа ввести 34-процентные пошлины ограничением поставок добываемых полезных ископаемых. И это вызвало обеспокоенность у некоторых американских производителей аэрокосмической техники, поскольку они получают авионику исключительно из Китая.

F-47 в полете

Ответный шаг Китая был предпринят всего через две недели после того, как Трамп объявил, что Boeing получила контракт на разработку F-47, который призван прийти на смену F-22 Raptor и составить основу парка самолетов следующего поколения ВВС США.

Китай производит около 90 процентов редкоземельных элементов в мире — группы из 17 элементов, используемых в оборонной промышленности, электромобилях, энергетике и электронной промышленности.

Разгневанный решением президента США повысить пошлины на большинство китайских товаров до 54 процентов, Пекин объявил о контроле над этими ресурсами в рамках более широкого пакета тарифов и ограничений для компаний.

Будучи основным поставщиком редкоземельных металлов в США, Китай демонстрирует готовность использовать свое господство в добыче и переработке важнейших полезных ископаемых в качестве оружия, а также то, как противостояние с Трампом может поставить под угрозу программу США по достижению господства в воздухе следующего поколения (NGAD) по разработке истребителей будущего.

По данным Исследовательской службы Конгресса, около пяти процентов используемых в США редкоземельных металлов идет на оборонные цели.

Истребители-невидимки F-35 Фото: Israel Defense Forces and Nehemiya Gershuni-Aylho

По данным Института истории науки, в истребителе-невидимке F-35 компании Lockheed Martin используется 920 фунтов (около 420 кг) редкоземельных элементов на самолет в системах радиоэлектронной борьбы, радарах наведения и электродвигателях, которые приводят в движение рули самолета.

Какие редкоземельные металлы Китай поставляет в США и зачем они нужны

Министерство торговли Китая заявило, что в этот список войдут семь категорий средних и тяжелых редкоземельных металлов, включая самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и элементы, связанные с иттрием.

Китайская государственная газета Global Times также объявила о введении экспортного контроля на товары, связанные с вольфрамом, теллуром, висмутом, молибденом и индием.

Иттрий необходим для высокотемпературных покрытий реактивных двигателей, высокочастотных радиолокационных систем и прецизионных лазеров. Он также позволяет использовать термобарьерные покрытия на лопатках турбин, чтобы предотвратить расплавление авиационных двигателей в полете

Самолеты-невидимки, такие как F-47, зависят от редкоземельных элементов, им нужны такие металлы, как титан, вольфрам и ниобий, для прочности конструкции, термостойкости и создания покрытий, обеспечивающих незаметность.

Реакция Китая на тарифы Трампа свидетельствует о его влиянии на оборонную промышленность США и последовала после того, как президент объявил о решении Пентагона приступить к разработке истребителя следующего поколения под названием F-47.

Напомним, президент США Дональд Трамп угрожает введением дополнительных 50% пошлин для Китая, если тот не отменит свои введенные 34% пошлины для США. "Соединенные Штаты введут для Китая дополнительные тарифы в размере 50%, начиная с 9 апреля", — пригрозил Трамп, заявив, что кроме этого США собирается прекратить все переговоры и отменить все запланированные с китайскими представителями встречи.