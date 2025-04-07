Трамп угрожает Китаю новыми 50% пошлинами, если Пекин не отменит свои для США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп угрожает введением дополнительных 50% пошлин для Китая, если тот не отменит свои введенные 34% пошлины для США.

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Об этом говорится в заметке Трампа в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп заявил, что если Пекин не отменит свои 34% пошлины, введенные на американские товары в ответ на предыдущие американские пошлины, то его ожидают еще одни.

"Соединенные Штаты введут для Китая дополнительные тарифы в размере 50%, начиная с 9 апреля", — пригрозил Трамп.

Он подчеркнул, что кроме этого США собирается прекратить все переговоры и отменить все запланированные с китайскими представителями встречи.

"Все переговоры с Китаем относительно их запрашиваемых встреч с нами будут приостановлены. Переговоры с другими странами, которые также запросили встречи, начнут происходить немедленно", — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что действия Китая произошли, "несмотря на мое предупреждение", что любая страна, которая отомстит за новые тарифы США, немедленно встретится с новыми и значительно более высокими тарифами, которые превышают те, что были установлены изначально.

Напомним, что 6 апреля Китай ввел в ответ на введенные пошлины США дополнительные пошлины в размере 34%, поверх уже рекордных тарифов, и нетарифных барьеров.

Также сообщалось, что ряд автопроизводителей из Великобритании и Германии отказываются от экспорта машин в США. Причиной такого радикального шага являются новые пошлины на автомобили.

Также сообщалось, что мировые фондовые рынки продолжают резко снижаться на фоне жесткой тарифной политики Дональда Трампа. Азиатские биржи потер пели крупнейший обвал за последние 16 лет — акции в Китае, Японии, Гонконге и Индии потеряли в стоимости.