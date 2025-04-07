Европейские автопроизводители прекращают поставки продукции в США из-за пошлин Трампа

Ряд автопроизводителей из Великобритании и Германии отказываются от экспорта машин в США. Причиной такого радикального шага являются новые пошлины на автомобили.

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Об этом сообщает немецкое издание Automobilwoche.

Сначала о прекращении поставок авто в США объявил британский концерн Jaguar Land Rover. Их не будут завозить в штаты как минимум до конца месяца, а производитель тем временем будет решать, как уменьшить расходы из-за пошлин Трампа. Новые тарифы в США распространяются на все его модели, ведь их выпускают в Великобритании и Австрии.

Jaguar Land Rover приостановил поставки авто в США минимум до конца апреля Фото: Land Rover

В Jaguar Land Rover признают, что рынок США является для них ключевым, и вынуждены скорректировать средне- и долгосрочные планы. С марта 2023 по март 2024 года британский концерн продал 430 000 авто, почти четверть из которых приобрели именно в Штатах.

Вслед за Jaguar Land Rover о приостановке поставок автомобилей в США заявила и компания Audi. Мало того, машины, завезенные на территорию Штатов после 2 апреля, не будут поставлять дилерам и оставят в портах.

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Как новые пошлины Трампа повлияют на рынок авто из США в Украине

Audi завозит большинство моделей в США из стран ЕС, а кроссовер Q5 выпускают на предприятии в Мексике. Таким образом, все модели бренда подпадают под пошлину Трампа в размере 25%.

Пока на складах дилеров остается достаточный запас моделей Jaguar Land Rover и Audi. Представители крупнейших европейских автопроизводителей вскоре встретятся с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить ответные шаги на введение тарифов в США.

Кстати, недавно на украинский рынок вышел мощный 635-сильный Land Rover Defender.

Также Фокус писал, что новый седан Audi A6 показали до премьеры.