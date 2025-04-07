Європейські автовиробники припиняють постачання продукції до США через мита Трампа

Низка автовиробників з Великої Британії та Німеччини відмовляються від експорту машин до США. Причиною такого радикального кроку є нові мита на автомобілі.

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Про це повідомляє німецьке видання Automobilwoche.

Спочатку про припинення поставок авто в США оголосив британський концерн Jaguar Land Rover. Їх не завозитимуть до штатів щонайменше до кінця місяця, а виробник тим часом вирішуватиме, як зменшити витрати через мита Трампа. Нові тарифи в США поширюються на всі його моделі, адже їх випускають у Великій Британії та Австрії.

Jaguar Land Rover призупинив постачання авто в США мінімум до кінця квітня Фото: Land Rover

У Jaguar Land Rover визнають, що ринок США є для них ключовим, і змушені скоригувати середньо- та довгострокові плани. З березня 2023 по березень 2024 року британський концерн продав 430 000 авто, майже чверть з яких придбали саме у Штатах.

Слідом за Jaguar Land Rover про призупинення поставок автівок до США заявила і компанія Audi. Мало того, машини, завезені на територію Штатів після 2 квітня, не постачатимуть дилерам і залишать у портах.

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Як нові мита Трампа вплинуть на ринок авто зі США в Україні

Audi завозить більшість моделей до США з країн ЄС, а кросовер Q5 випускають на підприємстві в Мексиці. Отже, всі моделі бренду підпадають під мито Трампа в розмірі 25%.

Поки що на складах дилерів залишається достатній запас моделей Jaguar Land Rover і Audi. Представники найбільших європейських автовиробників незабаром зустрінуться з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити кроки у відповідь на запровадження тарифів у США.

До речі, нещодавно на український ринок вийшов потужний 635-сильний Land Rover Defender.

Також Фокус писав, що новий седан Audi A6 показали до прем'єри.