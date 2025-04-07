Новий седан Audi A6 2025 показали до презентації (фото)
Опубліковано перші фото седана Audi A6 нового покоління. Презентація моделі відбудеться за тиждень.
Перші подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.
Як відомо, новий Audi A6 шостої генерації дебютував у кузові універсал (Avant), проте седан залишиться у його лінійці. На тизерах видно, що чотиридверна модель отримає вузькі розділені ліхтарі.
В анфас седан Audi A6 не відрізнятиметься від універсала. Дизайн авто стане елегантнішим – на зміну граням прийдуть більш плавні лінії.Важливо
Салон Audi A6 у кузові седан не показали, проте його компонування не зазнає змін і буде таким самим, як в Avant. Це значить, що на передній панелі може бути встановлено до трьох екранів. Серед опцій з’являться чотиризонний клімат-контроль та ChatGPT.
Очікується, що седан Audi A6 2025 отримає зі старту ті ж двигуни, що й універсал. Це значить, що його запропонують із бензиновими турбомоторами об’ємом 2,0 л (204 к. с.) та 3,0 л (367 к. с.), а також із 2,0-літровим 204-сильним турбодизелем. Будуть доступні версії з переднім та повним приводом.
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