Новий седан Audi A6 2025 показали до презентації (фото)

Опубліковано перші фото седана Audi A6 нового покоління. Презентація моделі відбудеться за тиждень.

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Як відомо, новий Audi A6 шостої генерації дебютував у кузові універсал (Avant), проте седан залишиться у його лінійці. На тизерах видно, що чотиридверна модель отримає вузькі розділені ліхтарі.

Седан отримає вузькі розділені ліхтарі Фото: Audi

В анфас седан Audi A6 не відрізнятиметься від універсала. Дизайн авто стане елегантнішим – на зміну граням прийдуть більш плавні лінії.

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Салон Audi A6 у кузові седан не показали, проте його компонування не зазнає змін і буде таким самим, як в Avant. Це значить, що на передній панелі може бути встановлено до трьох екранів. Серед опцій з’являться чотиризонний клімат-контроль та ChatGPT.

На передній панелі може бути встановлено до трьох дисплеїв Фото: Audi

Очікується, що седан Audi A6 2025 отримає зі старту ті ж двигуни, що й універсал. Це значить, що його запропонують із бензиновими турбомоторами об’ємом 2,0 л (204 к. с.) та 3,0 л (367 к. с.), а також із 2,0-літровим 204-сильним турбодизелем. Будуть доступні версії з переднім та повним приводом.

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