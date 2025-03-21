Новий флагман: конкурента BMW X7 і Mercedes GLS від Audi помітили на дорогах (фото)

Новий Audi Q9 — великий преміальний кросовер завдовжки понад 5 метрів. Модель запропонують у бензинових, дизельних і гібридних версіях.

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В інтернет потрапили фото Audi Q9. Новий флагманський кросовер німецької марки проходить випробування в Німеччині, а його прем’єра запланована на 2026 рік. Про це повідомляє британське видання Autocar.

Модель запропонують у бензинових, дизельних і гібридних версіях Фото: Autocar

Новий Audi Q9 стане старшим братом моделі Q7. Великий семимісний кросовер завдовжки понад 5 метрів кине виклик BMW X7 та Mercedes GLS.

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Тестовий кросовер Audi Q9 обклеїли камуфляжною плівкою, проте окремі деталі дизайну можна розгледіти. Авто має солідніший вигляд, аніж молодші брати. Привертають до себе увагу широка решітка радіатора, високий капот і тоненькі фари в дусі нового Audi A6. Також встановлені 22-дюймові литі диски та висувні дверні ручки.

Довжина Audi Q9 перевищує 5 метрів Фото: Autocar

Саме в Audi A6 2025 для Q9 запозичать нову платформу PPC, яка підтримує електрифікацію та безпілотні технології. Очікується, що стандартний кросовер Audi Q9 запропонують із 3,0-літровими бензиновими і дизельними V6 із турбонаддувом, а також у плагін-гібридному виконанні. Заряджений Audi SQ9 отримає 4,0-літровий V8 твін-турбо.

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