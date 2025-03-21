Новый флагман: конкурента BMW X7 и Mercedes GLS от Audi заметили на дорогах (фото)

Новый Audi Q9 — большой премиальный кроссовер длиной более 5 метров. Модель предложат в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

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В интернет попали фото Audi Q9. Новый флагманский кроссовер немецкой марки проходит испытания в Германии, а его премьера запланирована на 2026 год. Об этом сообщает британское издание Autocar.

Модель предложат в бензиновых, дизельных и гибридных версиях Фото: Autocar

Новый Audi Q9 станет старшим братом модели Q7. Большой семиместный кроссовер длиной более 5 метров бросит вызов BMW X7 и Mercedes GLS.

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Тестовый кроссовер Audi Q9 оклеили камуфляжной пленкой, однако отдельные детали дизайна можно разглядеть. Авто выглядит солиднее, чем младшие братья. Привлекают к себе внимание широкая решетка радиатора, высокий капот и тоненькие фары в духе нового Audi A6. Также установлены 22-дюймовые литые диски и выдвижные дверные ручки.

Длина Audi Q9 превышает 5 метров Фото: Autocar

Именно у Audi A6 2025 для Q9 позаимствуют новую платформу PPC, которая поддерживает электрификацию и беспилотные технологии. Ожидается, что стандартный кроссовер Audi Q9 предложат с 3,0-литровыми бензиновыми и дизельными V6 с турбонаддувом, а также в плагин-гибридном исполнении. Заряженный Audi SQ9 получит 4,0-литровый V8 твин-турбо.

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