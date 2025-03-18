Пионер полного привода: Audi Quattro празднует 45-летие (фото)

Купе Audi Quattro стало первой массовой легковушкой с полным приводом. Инновационный автомобиль триумфовал в чемпионате мира по ралли.

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Первые полноприводные автомобили появились более ста лет назад, однако долгое время все ведущие колеса были лишь у внедорожной техники. Моду на полный привод в легковых моделях ввел знаменитый Audi Quattro, который отмечает 45-летний юбилей. Фокус расскажет о знаковой модели.

Audi Quattro 1980 года презентовали в Альпах и "обули" в летние шины Фото: Audi

История Audi Quattro берет начало в конце 70-х годов. Инженер Audi Йорг Бенсингер испытал военный внедорожник Volkswagen Iltis, который использовал агрегаты Audi 100 и инновационную систему постоянного полного привода с центральным дифференциалом.

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Йоргу Бенсингеру очень понравилась управляемость VW Iltis на льду и мокрой дороге. У него родилась идея оснастить таким полным приводом легковой автомобиль.

Полноприводную модель предложили в кузове купе Фото: Audi

Чтобы ускорить разработку новой модели, за основу взяли уже существующий Audi 80 Coupe. Его оснастили полноприводной трансмиссией от Volkswagen Iltis и новым 2,1-литровым турбомотором на 200 сил. Разгон до 100 км/ч занимал 7,1 с, а максимальная скорость составила 220 км/ч.

Audi Quattro получил инновационную систему постоянного полного привода Фото: Audi

Новую модель назвали Quattro, что в переводе с латыни значит "четыре" — это был намек на четыре ведущих колеса. Презентация модели состоялась в марте 1980 года на автошоу в Женеве, а после этого в швейцарских Альпах устроили демонстрацию возможностей авто. Audi Quattro намеренно "обули" в летние шины, однако они продемонстрировали отличную управляемость на льду и невиданное сцепление с дорогой.

Имиджевую модель богато оснастили Фото: Audi

Audi Quattro позиционировали, как имиджевую модель, а потому довольно много ее оснастили. Салон отделали кожей, установили кондиционер, усилитель руля, магнитолу, электростеклоподъемники и подогрев сидений.

Почти сразу Audi Quattro начали готовить к гонкам. В 1981 году 320-сильная гоночная версия модели вышла на старт чемпионата мира по ралли WRC. Уже на первом этапе Мишель Мутон принесла Audi дебютную победу.

Audi Quattro успешно выступал в ралли Фото: Audi

В 1982 году Audi Quattro принесли немецкой команде победу в зачете конструкторов, а в 1983 и 1984 годах Ханну Миккола и Стиг Бломквист стали чемпионами мира.

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Постепенно мощность раллийного Audi Quattro S1 достигла 475 л. с. Кроме побед в WRC, авто отметилось триумфами в сложных горных гонках Pikes Peak в США.

475-сильный Audi Quattro S1 Фото: Audi

Гоночная модель стала основой для лимитированного серийного купе Audi Sport Quattro с 306-сильным турбомотором и укороченной колесной базой. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 4,8 с и развить 250 км/ч. Он получился очень дорогим — стоил 200 000 марок (как два Porsche 911 Turbo), поэтому изготовили только 223 таких авто.

Лимитированный Audi Sport Quattro Фото: Audi

Изменение правил заставило Audi покинуть ралли, однако немецкая команда переделала авто для североамериканских кольцевых гонок IMSA GT. Двигатель, полный привод и шасси Audi Quattro остались без изменений, однако спорткары получили новый кузов от седана Audi 90. В 1989 году Audi выиграла этот чемпионат.

Audi 90 Quattro победил в чемпионате IMSA Фото: Audi

Оригинальное купе Audi Quattro выпускали до 1991 года и всего собрали 11 452 авто. Новое поколение модели решили не создавать, но постепенно полноприводные версии появились фактически у всех моделей Audi и для них сохранили название Quattro. Со временем полноприводные легковые модели начали создавать и другие автопроизводители.

Кстати, недавно на украинский рынок вышел новый Audi A5 третьего поколения.

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