Пионер полного привода: Audi Quattro празднует 45-летие (фото)
Купе Audi Quattro стало первой массовой легковушкой с полным приводом. Инновационный автомобиль триумфовал в чемпионате мира по ралли.
Первые полноприводные автомобили появились более ста лет назад, однако долгое время все ведущие колеса были лишь у внедорожной техники. Моду на полный привод в легковых моделях ввел знаменитый Audi Quattro, который отмечает 45-летний юбилей. Фокус расскажет о знаковой модели.
История Audi Quattro берет начало в конце 70-х годов. Инженер Audi Йорг Бенсингер испытал военный внедорожник Volkswagen Iltis, который использовал агрегаты Audi 100 и инновационную систему постоянного полного привода с центральным дифференциалом.Важно
Йоргу Бенсингеру очень понравилась управляемость VW Iltis на льду и мокрой дороге. У него родилась идея оснастить таким полным приводом легковой автомобиль.
Читать также
Женщина нашла сумку в парке и не поверила своим глазам, заглянув внутрь (фото)
Мыслят не так как все: ученые обнаружили уникальную особенность интеллектуальных людей
Переведен из элитной бригады ВСУ: что известно о задержанном за убийство Ганула офицере
Переговоры с агрессором: Украина обозначила красные линии для любого мирного соглашения с Путиным
Чтобы ускорить разработку новой модели, за основу взяли уже существующий Audi 80 Coupe. Его оснастили полноприводной трансмиссией от Volkswagen Iltis и новым 2,1-литровым турбомотором на 200 сил. Разгон до 100 км/ч занимал 7,1 с, а максимальная скорость составила 220 км/ч.
Новую модель назвали Quattro, что в переводе с латыни значит "четыре" — это был намек на четыре ведущих колеса. Презентация модели состоялась в марте 1980 года на автошоу в Женеве, а после этого в швейцарских Альпах устроили демонстрацию возможностей авто. Audi Quattro намеренно "обули" в летние шины, однако они продемонстрировали отличную управляемость на льду и невиданное сцепление с дорогой.
Audi Quattro позиционировали, как имиджевую модель, а потому довольно много ее оснастили. Салон отделали кожей, установили кондиционер, усилитель руля, магнитолу, электростеклоподъемники и подогрев сидений.
Почти сразу Audi Quattro начали готовить к гонкам. В 1981 году 320-сильная гоночная версия модели вышла на старт чемпионата мира по ралли WRC. Уже на первом этапе Мишель Мутон принесла Audi дебютную победу.
В 1982 году Audi Quattro принесли немецкой команде победу в зачете конструкторов, а в 1983 и 1984 годах Ханну Миккола и Стиг Бломквист стали чемпионами мира.Важно
Постепенно мощность раллийного Audi Quattro S1 достигла 475 л. с. Кроме побед в WRC, авто отметилось триумфами в сложных горных гонках Pikes Peak в США.
Гоночная модель стала основой для лимитированного серийного купе Audi Sport Quattro с 306-сильным турбомотором и укороченной колесной базой. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 4,8 с и развить 250 км/ч. Он получился очень дорогим — стоил 200 000 марок (как два Porsche 911 Turbo), поэтому изготовили только 223 таких авто.
Изменение правил заставило Audi покинуть ралли, однако немецкая команда переделала авто для североамериканских кольцевых гонок IMSA GT. Двигатель, полный привод и шасси Audi Quattro остались без изменений, однако спорткары получили новый кузов от седана Audi 90. В 1989 году Audi выиграла этот чемпионат.
Оригинальное купе Audi Quattro выпускали до 1991 года и всего собрали 11 452 авто. Новое поколение модели решили не создавать, но постепенно полноприводные версии появились фактически у всех моделей Audi и для них сохранили название Quattro. Со временем полноприводные легковые модели начали создавать и другие автопроизводители.
Кстати, недавно на украинский рынок вышел новый Audi A5 третьего поколения.
Также Фокус писал, что в этом году празднует юбилей знаменитый Citroen DS.
Читать также
В Украине создали оригинальный электрический кабриолет в ретро-стиле за $5000 (видео)
Гость из 90-х: обнаружен 34-летний Volkswagen Passat B3 с пробегом 1270 км (видео)
Старый универсал Mercedes W124 ушел с молотка по цене нового "Гелендвагена" (фото)
540-сильный снаряд: представлен самый быстрый и дорогой Renault (фото)