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Стильный и практичный: представлен новый Audi A6 2025 (фото, видео)

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Фото: Audi | Новый Audi A6 стал выглядеть элегантнее на вид

Универсал Audi A6 стал элегантнее снаружи и современнее внутри. Премиальную модель предложат в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

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Презентован новый Audi A6 шестого поколения. Модель Е-класса дебютировала в кузове универсал, который поступит в продажу в Европе с мая по цене от 58 000 евро. Об этом сообщается на официальном сайте Audi.

Новый Audi A6 не имеет ничего общего с представленным в прошлом году электрическим тезкой A6 e-tron. Это две отдельные модели, построенные на разных платформах. Бензиновый Audi A6 использует новую архитектуру РРС. Через месяц дебютирует и седан.

Дизайн Audi A6 2025

Внешность Audi A6 Avant выдержана в духе младшей модели A5 и стала более элегантной. Линии кузова более плавные, а широкая решетка радиатора сочетается с раскосыми матричными фарами. Узкие фонари с OLED-оптикой соединены диодной полосой.

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Первым дебютировал универсал Audi A6 Avant
Фото: Audi

Размеры Audi A6 2025 года:

  • длина — 4999 мм;
  • ширина — 1798 мм;
  • колесная база — 2927 мм.

Салон Audi A6 2025

В салоне Audi A6 улучшили отделку и изменили компоновку. На передней панели установили два больших дисплея, а от отдельного тачскрина для управления климатом отказались. Зато доступен экран для переднего пассажира. Мультимедийную систему дополнили ChatGPT.

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На передней панели установили три дисплея
Фото: Audi

Универсал Audi A6 2025 стал просторнее внутри, а объем его багажника составляет 503-1534 л. Среди опций появились четырехзонный климат-контроль и улучшенная акустика Bang&Olufsen.

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Новый Audi A6, характеристики

Новый Audi A6 дебютировал с бензиновыми турбомоторами объемом 2,0 л (204 л. с.) и 3,0 л (367 л. с.), а также с 2,0-литровым 204-сильным турбодизелем. Самый мощный вариант разгоняется до сотни за 4,7 с и развивает 250 км/ч.

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Объем багажника Audi A6 Avant составляет 503-1534 л.
Фото: Audi

Позже появятся плагин-гибрид и заряженный вариант RS6. Audi A6 предлагают с 7-ступенчатым роботом S tronic и 8-ступенчатым автоматом. Привод может быть передним или полным.

Универсал Audi A6 Avant стал первой моделью марки с системой brake-by-wire ("торможение по проводам") без механической связи тормозов и педали. За доплату предлагают управляемые задние колеса и пневмоподвеску.

Кстати, недавно в Киеве видели лимитированный 630-сильный универсал Audi стоимостью более 200 000 евро.

Также Фокус писал, что Audi отказывается от флагманского электрокроссовера.

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