На украинский рынок выйдет новый Volkswagen Passat B9: подробности и цены (фото)

Универсал Volkswagen Passat B9 стал больше и просторнее. В Украине модель дебютирует в бензиновых и дизельных версиях мощностью до 204 л. с.

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Новый Volkswagen Passat B9 начинают продавать в Украине. Отныне модель D-класса будет доступна исключительно в кузове универсал. Ее подробности раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

Модель будет доступна исключительно в кузове универсал Фото: Volkswagen

Универсал Volkswagen Passat 2025 стал больше (4,9 м в длину) и элегантнее на вид. Кстати, недавно одно из первых авто уже заметили в Киеве.

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Салон Volkswagen Passat B9 стал просторнее, а объем багажника вырос до 690-1920 л. Авто оснащено цифровым щитком приборов и большим 12,9-дюймовым тачскрином, также установлены двойные стеклопакеты спереди и сзади.

На передней панели установлено два дисплея Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Passat в Украине со старта предложат с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (204 л. с.), а также с 2,0-литровым 150-сильным турбодизелем. Все модификации оснащены 7-ступенчатым роботом DSG.

Цена Volkswagen Passat в Украине стартует с 1 669 583 гривен за версию Business. Базовая комплектация довольно богатая — диодные фары, бесключевой доступ, трехзонный климат-контроль, камеру, парктроник, подогрев передних сидений, электропривод двери багажника, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

Объем багажника составляет 690-1920 л. Фото: Volkswagen

Версия Elegance (от 1 880 470 гривен) добавляет матричные фары, камеры кругового обзора, навигацию, спортивные передние кресла, подогрев задних сидений и лобового стекла.

Кстати, в Украине вскоре появится и флагманский кроссовер Opel.

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