В Украине появится новый флагман Opel: цены и подробности (фото)

Кроссовер Opel Grandland подрос в размерах, стал современнее и богаче оснащен. Модель получила 180-сильный бензиновый турбомотор.

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На украинский рынок выходит новый Opel Grandland второго поколения. Флагманская модель немецкой марки дебютирует в мощной версии. Об этом сообщается на официальном сайте Opel в Украине.

Новый Opel Grandland крупнее предшественника Фото: Opel

Кроссовер Opel Grandland в профиль похож на предшественника, который был на тесте Фокуса, а его передняя часть получила диодную подсветку. К тому же, авто подросло до 4,65 м в длину.

В салоне на передней панели установлен цифровой щиток приборов и большой (10 или 16 дюймов) тачскрин. Новый Opel Grandland стал просторнее внутри, а объем его багажника вырос до 550-1641 л.

Топовая версия получила 16-дюймовый тачскрин Фото: Opel

Кроссовер Opel Grandland в Украине со старта будет доступен с 1,6-литровым бензиновым турбомотором на 180 сил и 6-ступенчатым автоматом. Он способен разогнаться до сотни за 8,7 с и развить 213 км/ч, а средний расход топлива составляет 7,9 л/100 км.

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Базовая комплектация Opel Grandland Edition (от 1 343 000 гривен) включает 19-дюймовые диски, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, парктроник, камеру заднего вида, электропривод двери багажника, подогрев передних сидений и руля, набор систем безопасности.

Кроссовер стал просторнее Фото: Opel

Вариант GS (от 1 472 000 гривен) добавляет матричные фары, панорамную крышу, навигацию, отделку салона тканью и кожей. Кроме того, можно выбрать пакет "Техно Плюс" с камерами кругового обзора, проекцией на лобовое стекло и дополнительными системами безопасности. Также доступны комфортные сиденья с электроприводом, вентиляцией и массажем, обшитые кожей Nappa.

Кстати, на украинский рынок выходит и собрат Opel Grandland — новый Peugeot 3008 третьего поколения.

Также Фокус рассказывал о гибридном фургоне-кроссовере Opel с дизелем.