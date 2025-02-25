В Україні з'явиться новий флагман Opel: ціни та подробиці (фото)

Кросовер Opel Grandland підріс у розмірах, став сучаснішим та багатше оснащений. Модель отримала 180-сильний бензиновий турбомотор.

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На український ринок виходить новий Opel Grandland другого покоління. Флагманська модель німецької марки дебютує у потужній версії. Про це повідомляється на офіційному сайті Opel в Україні.

Новий Opel Grandland більший за попередника Фото: Opel

Кросовер Opel Grandland у профіль схожий на попередника, який був на тесті Фокусу, а його передня частина отримала діодне підсвічування. До того ж, авто підросло до 4,65 м завдовжки.

У салоні на передній панелі встановлено цифровий щиток приладів та великий (10 або 16 дюймів) тачскрін. Новий Opel Grandland став просторішим усередині, а об’єм його багажника виріс до 550-1641 л.

Топова версія отримала 16-дюймовий тачскрін Фото: Opel

Кросовер Opel Grandland в Україні зі старту буде доступний із 1,6-літровим бензиновим турбомотором на 180 сил та 6-ступінчастим автоматом. Він здатен розігнатися до сотні за 8,7 с і розвинути 213 км/год, а середня витрата пального становить 7,9 л/100 км.

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Базова комплектація Opel Grandland Edition (від 1 343 000 гривень) включає 19-дюймові диски, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, парктронік, камеру заднього виду, електропривід дверей багажника, підігрів передніх сидінь та керма, набір систем безпеки.

Кросовер став просторішим Фото: Opel

Варіант GS (від 1 472 000 гривень) додає матричні фари, панорамний дах, навігацію, оздоблення салону тканиною і шкірою. Крім того, можна обрати пакет "Техно Плюс" із камерами кругового огляду, проекцією на лобове скло і додатковими системами безпеки. Також доступні комфортні сидіння з електроприводом, вентиляцією та масажем, обшиті шкірою Nappa.

До речі, на український ринок виходить і побратим Opel Grandland — новий Peugeot 3008 третього покоління.

Також Фокус розповідав про гібридний фургон-кросовер Opel із дизелем.