На український ринок виходить новий Peugeot 3008: комплектації та ціни (фото)

Новий Peugeot 3008 перетворився на стильний купе-кросовер. В Українф модель запропонують у бензиновій та гібридній версіях, а пізніше з’явиться електрокар.

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В Україні надходить у продаж новий Peugeot 3008 третього покоління. Кросовер зазнав кардинальних змін. Його подробиці з’явилися на офіційному сайті Peugeot в Україні.

Модель стала купе-кросовером Фото: Peugeot

Новий Peugeot 3008 2025 став дещо більшим і виразнішим на вигляд – тепер це купе-кросовер зі стрімким силуетом. У салоні встановили великий дисплей, а об’єм багажника збільшився до 520 л.

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Кросовер Peugeot 3008 зі старту пропонують із двома двигунами. Бензинова 1,6-літрова турбочетвірка на 180 к. с. працює в парі з 6-ступінчастим автоматом. Розгін до 100 км/год займає 8,7 с, а максимальна швидкість складає 215 км/год. Середня витрата пального – 7,9 л/100 км.

У салоні встановлено великий вигнутий дисплей Фото: Peugeot

Альтернатива – 1,2-літровий 136-сильний турбомотор із "м’якою" гібридною установкою. Такий кросовер Peugeot 3008 не настільки швидкий (10,2 с до сотні та 201 км/год), зате значно економічні ший – 5,4-5,6 л/100 км у змішаному циклі. А пізніше очікується ще й електромобіль Peugeot e-3008.

Примітно, що ціна Peugeot 3008 у бензиновій та гібридній модифікаціях однакова. Базовий варіант Allure коштує від 1 389 000 гривень і оснащений 19-дюймовими дисками, безключовим доступом, повністю діодними фарами, двозонним клімат-контролем, круїз-контролем, камерою, підігрівом сидінь та набором систем безпеки.

Об'єм багажника виріс до 520 л Фото: Peugeot

Версія GT (від ) додає матричні фари, оздоблення салону шкірою та алькантарою, панорамний 21-дюймовий екран, камери кругового огляду, масаж, підігрів керма та задніх сидінь, електроприводи крісел і дверей багажника.

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