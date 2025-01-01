Новий Peugeot 3008 і флагман Volvo: які автомобілі дебютують в Україні у 2025 році (фото)

У 2025 році до України привезуть десятки нових моделей авто. На нашому ринку з'являться недорогі Citroen, кросовери MG і Peugeot, електричні Ford, Hyundai і Volvo.

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Навіть у часи війни авторинок України продовжує зростати і в нашій країні регулярно з’являються новітні автомобілі. Чимало новинок очікується і в 2025 році. Фокус дізнався у представників автовиробників, які моделі дебютують в Україні в новому році.

Citroen

Citroen Ami Фото: Citroen

Лінійку Citroen в Україні поповнять одразу кілька нових моделей. Зокрема, уже взимку на ринок вийде новий Citroen Ami –найдешевший електромобіль в Україні вартістю від 347 300 гривень. Двомісне 2,4-метрове авто з 8-сильним мотором розвиває 45 км/год, а його запас ходу становить 75 км.

Citroen C3

У березні дебютує оновлений Citroen C4 зі зміненим дизайном. Із квітня в продаж надійде новий Citroen C3 із більш рубаним дизайном та збільшеним кліренсом. Його запропонують у 1,2-літровій бензиновій версії на 100 к. с., гібридному варіанті такої ж потужності та 113-сильній електричній модифікації e-C3 із запасом ходу 320 км.

Citroen C3 Aircross Фото: Stellantis

Ці ж двигуни отримає і новий Citroen C3 Aircross, який кардинально змінився і став кросовером. 4,4-метрова модель зовні та всередині нагадує побратима С3 і вперше доступна в семимісному виконанні.

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DS

DS №8 Фото: DS Automobiles

У вересні в Україні очікується один із найбільш авангардних європейських електрокарів – новий DS №8. Преміальний крос-фастбек вирізняється оригінальним дизайном та нестандартним інтер’єром. Електромобіль доступний у версіях потужністю від 230 до 350 к. с., а його запас ходу сягає 750 км.

Ford

Ford Explorer Фото: Ford

У 2025 році в Україну повернеться кросовер Ford Explorer, причому в електричному виконанні. Він компактніший за бензинового тезку (4,5 м) і вирізняється рубаним дизайном. Електромобіль випускають із силовими установками потужністю 170-340 к. с., а запас ходу сягає від 346 до 522 км.

Ford Capri Фото: Ford

Презентують на українському ринку і спортивного побратима Explorer – купе-кросовер Ford Capri. Він дещо більший, а його дизайн оригінальніший. Його випускають у версіях на 286 і 340 сил із запасом ходу до 627 км.

Ford Courier Фото: Ford

Ще однією новинкою Ford в Україні стане комерційний Courier нового покоління.

Hyundai

Hyundai Inster Фото: Hyundai

Під кінець 2025 року Hyundai планує привезти в Україну кілька кросоверів. Найдоступнішим із них стане компактний 3,8-метровий електромобіль Hyundai Inster. Авто із виразним рубаним дизайном випускають у версіях на 97 та 115 сил із запасом ходу від 300 до 355 км. Його задні сидіння регулюються, а об’єм багажника становить 351 л.

Hyundai Ioniq 9

Новий Hyundai Ioniq 9 – електричний флагман марки. П’ятиметрова сімейна модель із трьома рядами сидінь приваблює нестандартною зовнішністю та просторим салоном із поворотними кріслами. Електрокросовер дебютував у модифікаціях потужністю від 218 до 430 к. с. із запасом ходу до 620 км.

Hyundai Palisade Фото: Hyundai

Привезуть в Україну і бензиновий аналог Ioniq 9 – новий Hyundai Palisade другого покоління. Кросовер підріс, став брутальнішим на вигляд, розкішнішим та сучаснішим усередині. Лінійку двигунів поповнили 2,5-літрова 281-сильна турбочетвірка та 334-сильна гібридна установка.

Jeep

Jeep Avenger 4xe Фото: Stellantis

Навесні Jeep Avenger на українському ринку отримає оригінальну повнопривідну версію 4xe із 1,2-літровим бензиновим турбодвигуном на 136 к. с. та двома 28-сильними електромоторами. Кросовер вирізняється збільшеним кліренсом, дещо зміненим дизайном та особливим оздобленням салону.

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Jetour

Jetour T2 Фото: Jetour

У 2025 році в Україні з’явиться позашляховик Jetour T2. 4,8-метрове авто з брутальним кутастим дизайном оснащене 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою потужністю 245 сил. Повний привід доповнений набором режимів для бездоріжжя.

MG

MG HS Фото: MG

MG представить в Україні одразу кілька нових кросоверів. Зокрема, очікується новий MG HS другого покоління. Він підріс у розмірах та став цікавішим на вигляд. У його салоні встановлено два дисплеї на передній панелі, а об’єм багажника виріс до 570 л. Кросовер збереже 1,5-літровий 169-сильний турбомотор, а також отримає гібридну версію.

MG ZS Фото: MG

Молодший кросовер MG ZS також змінив покоління. Він став сучаснішим як зовні, так і всередині, а його комплектація розширена. В Україні вперше з’явиться гібридна версія моделі (потужністю 194 к. с.), проте залишиться і бензиновий варіант MG ZS.

MG S5 Фото: autohome.com.cn

А от електромобіля ZS не буде, адже на зміну йому прийде абсолютно новий MG S5. Він дещо більший за розмірами та збудований на платформі хетчбека MG4. Наразі відомо про 170-сильний варіант електрокара із запасом ходу до 525 км.

Opel

Opel Grandland Фото: Stellantis

Узимку на український ринок вийде оновлений Opel Mokka, якому освіжили дизайн та салон. У березні очікується його старший брат – новий Opel Grandland другого покоління. Він збудований на новій платформі та став більшим і цікавішим на вигляд. Салон кросовера просторіший та доповнений двома великими дисплеями. Спочатку дебютують версії з двигунами внутрішнього згоряння, а влітку з’явиться електромобіль потужністю до 320 сил із запасом ходу до 700 км.

Opel Frontera Фото: Stellantis

У червні дебютує відроджений Opel Frontera. Тепер це компактний сімейний кросовер, доступний у варіантах на 5 і 7 місць. Модель випускають з 1,2-літровим бензиновим турбомотором (із гібридною установкою або без нею) та в 113-сильній електричній версії з запасом ходу 305 км.

Peugeot

Peugeot 3008 Фото: Peugeot

У березні в Україні очікуються нові Peugeot 3008 та 5008 третього покоління. Вони стали оригінальнішими зовні, причому 3008 тепер є купе-кросовером. У салоні авто встановили широкий вигнутий дисплей. Уже відомо, що новий Peugeot 3008 вийде на ринок з 1,6-літровою бензиновою турбочетвіркою на 180 сил та з 1,2-літровим 136-сильним турбомотором, доповненим "м’якою" гібридною установкою.

Peugeot 5008 Фото: Stellantis

У квітні дебютують електричні версії кросоверів. Їх комплектують силовими установками потужністю від 230 до 320 сил із запасом ходу до 700 км.

Peugeot Landtrek Фото: Peugeot

На червень заплановано дебют модернізованого пікапа Peugeot Landtrek з оновленим дизайном та сучаснішим інтер’єром. Авто отримає потужніший 2,2-літровий турбодизель на 200 к. с.

Porsche

Porsche 911 GT3 Фото: Porsche

У 2025 році очікується розширення лінійки оновлених Porsche 911 і Taycan. Зокрема, представлять нові Porsche 911 GT3, S і Turbo S, а також Porsche Taycan 4 та GTS.

Suzuki

Suzuki Vitara Фото: Suzuki

Suzuki привезе в Україну оновлений кросовер Vitara. Йому освіжили дизайн та встановили нову мультимедійну систему зі збільшеним дизайном. Також Suzuki Vitara отримав нову 1,5-літрову четвірку на 117 к. с.

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Volvo

Volvo XC90 Фото: Volvo

У першому кварталі 2025 року в Україні з’явиться новий Volvo XC90. Сімейний кросовер пройшов модернізацію. У нього нова передня частина, покращене внутрішнє оздоблення та сучасна мультимедійна система. Усі версії моделі є гібридними, причому топовий плагін-гібрид Т8 здатен проїхати 70 км на електротязі.

Volvo EX90 Фото: Volvo

У другому кварталі до Україні приїде електричний аналог XC90 – новий Volvo EX90. Великий семимісний кросовер із гранчастим дизайном доступний у версіях потужністю 408 та 517 сил. Велика батарея ємністю 111 кВт∙год дозволяє подолати до 627 км без підзарядки. Звісно ж, Volvo отримає набір сучасних систем безпеки.

Volvo ES90 Фото: Volvo

На третій квартал заплановано дебют оновленого Volvo XC60, а під кінець року в Україні презентують новий седан ES90 – електричного наступника моделі S90.

До речі, нещодавно на український ринок вийшов 650-сильний електромобіль Hyundai, здатний розігнатися до сотні за 3,4 с.

Також Фокус розповідав, що в Україну привезли новітній електрокросовер Volkswagen із запасом ходу понад 600 км.