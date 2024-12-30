Справжній ексклюзив: найдорожчі автомобілі 2024 року (фото)

Серед найдорожчих авто року — швидкісні суперкари та рідкісні вінтажні моделі. Чимало з них коштують понад 10 мільйонів доларів.

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Зараз уже нікого не здивуєш суперкарами за кілька мільйонів доларів, проте це не найдорожчі автомобілі на ринку. Зазвичай шалені суми віддають за рідкісні ретроавто чи ексклюзивні штучні новинки. Фокус визначив топ 10 найдорожчих авто 2024 року.

Найдорожчими авто сучасності зазвичай є вінтажні моделі, які продають на аукціонах Фото: GOODING&COMPANY

Варто відзначити, що на відміну від 2023 року, нечувано дорогих авто вартістю понад $100 мільйонів не продавали. Утім, низка машин пішла з молотка за ціною понад 10 мільйонів доларів.

10 місце. Ford GT40 Lightweight 1969 року – 7 865 000 доларів

Ford GT40 Lightweight Фото: Mecum

Ford GT40 – найуспішніша гоночна модель марки, яка змогла перемогти Ferrari (саме про їх дуель знято фільм "Аутсайдери"). Цих обтічних купе у полегшеній версії Lightweight із 4,7-літровим 440-сильним V8 виготовили лише 10.

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9 місце. Ferrari 312 T4 1979 року – 8 250 800 доларів

Ferrari 312 T4 Фото: RM Sotheby's

Чемпіонські боліди "Формули-1" завжди дорогі. Саме таким є Ferrari 312 T4, за кермом якого Джоді Шектер виграв три Гран-прі в сезоні 1979 року і став чемпіоном. Пізніше гонщик викупив своє авто і до 2024 року воно зберігалося в його колекції. Для свого часу болід Ferrari був інноваційним – його оснастили оппозитним 12-циліндровим двигуном на 515 сил та технологією граунд-ефекту.

8 місце. Mercedes-Benz 300SL Gullwing Alloy 1956 року – 9 355 000 доларів

Mercedes 300SL Gullwing Alloy Фото: RM Sotheby's

Легендарний Mercedes 300SL Gullwing є популярною колекційною моделлю, проте особливо цінним вражається його полегшений варіант Alloy з алюмінієвим кузовом. Таких купе виготовили лише 29, тому навіть за занедбаний спорткар у не найкращому стані заплатили понад 9 мільйонів доларів. Авто було частиною колекції дилера Руді Кляйна і через смерть власника так і не дочекалося реставрації.

7 місце. Ferrari 250 GT SWB Competizione 1960 року – 10 989 500 доларів

Ferrari 250 GT SWB Competizione Фото: RM Sotheby's

Ferrari 250 GT SWB вважається одним із найкрасивіших гоночних авто. Купе поєднало елегантний дизайн від Pininfarina із потужним 3,0-літровим V12 на 280 сил. На рахунку Ferrari 250 GT SWB – приблизно 250 перемог в автоспорті. Конкретно це авто виграло чотири гонки і ще в 10 перегонах фінішувало в трійці лідерів. До того ж, воно нещодавно пройшло реставрацію вартістю мільйон доларів.

6 місце. Pagani Zonda LM Roadster 2014 року – 11 086 250 доларів

Pagani Zonda LM Фото: RM Sotheby's

Суперкар Pagani Zonda ще рано називати олдтаймером, але його вартість зростає з кожним роком. З молотка пішов унікальний варіант LM Roadster зі зміненою передньою частиною та аеродинамічним пакетом. 7,3-літровий 760-сильний V12 від Mercedes-AMG розганяє Pagani Zonda до сотні за 3 с і дозволяє розвивати 355 км/год.

5 місце. Mercedes-Simplex 60 HP 1903 року – 12 100 000 доларів

Mercedes-Simplex 60 HP Фото: GOODING&COMPANY

До наших днів збереглося лише 5 вінтажних Mercedes-Simplex 60 HP. Конкретно цей автомобіль був придбаний власником газет Daily Mail і Daily Mirror Альфредом Гармсвортом і зберігався в його сім’ї упродовж 121 року. Mercedes-Simplex 60 HP був одним із найшвидших авто свого часу – його 9,25-літровий 60-сильний двигун дозволяв розганятися до 130 км/год.

4 місце. Ferrari 410 Sport Spider 1955 року – 12 985 000 доларів

Ferrari 410 Sport Spider Фото: RM Sotheby's

Гоночний Ferrari 410 Sport Spider існує в єдиному екземплярі. У 1956 році на ньому виграв перегони знаменитий Керолл Шелбі – майбутній творець Shelby Cobra та заряджених Ford Mustang. Спорткар оснащений 4,9-літровим 400-сильним V12 і може розвинути 280 км/год.

3 місце. Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider 1938 року – 14 030 000 доларів

Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider Фото: GOODING&COMPANY

За цей кабріолет із витонченим кузовом від ательє Touring планували отримати 20 мільйонів доларів, але авто не дотягнуло до цієї позначки. Усього виготовили тільки 40 Alfa Romeo 8C 2900B і лише 5 із них – в кузові Lungo Spider. Це був флагман марки і одне із найшвидших авто свого часу. Спорткар оснащений 2,9-літровою компресорною вісімкою на 180 сил і здатен розігнатися до 200 км/год.

2 місце. Ferrari 250 GT SWB California Spider – 17 875 000 доларів

Ferrari 250 GT California Spider Фото: RM Sotheby's

Ferrari 250 GT California Spider – одна з найдорожчих серійних моделей марки. У 2024 році продали одразу два таких авто і обидва коштували понад 17 мільйонів доларів, а дорожчим виявився найперший з 56 випущених California Spider. Елегантний кабріолет створили спеціально для ринку США, тому його дизайн витриманий в американському стилі – з довгим капотом та кілями на задніх крилах.3,0-літровий 260-сильний V12 дозволяє розвивати 260 км/год.

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1 місце. Rolls-Royce Droptail – понад 30 000 000 доларів

Rolls-Royce Arcadia Droptail Фото: Rolls-Royce

Як не дивно, найдорожче авто 2024 року – нове. Усього планують випустити лише чотири Rolls-Royce Droptail, причому всі вони відрізняються особливим оздобленням та декором. Презентований у 2024 році Arcadia Droptail став третім авто в серії. Його салон оздоблено дорогою шкірою та трояндовим деревом, а на передній панелі встановлено годинник, над яким працювали 5 місяців. Під капотом встановлено 600-сильний V12.

Примітно, що у 2025 році на аукціонах продаватимуться ще дорожчі авто. Зокрема, з молотка піде унікальний болід Mercedes, який оцінили в 55 мільйонів доларів.

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