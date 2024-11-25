Ексклюзив найвищої проби: на продаж виставили унікальний Mercedes за $55 мільйонів (фото)

Виготовили лише чотири обтічні боліди Mercedes W196 R Stromlinienwagen 1954 року. Спорткар оснащений 290-сильною інжекторною вісімкою і може розвинути 300 км/год.

У Штутгарті на аукціон RM Sotheby’s виставили болід Mercedes-Benz W196 1954 року. За унікальний спорткар планують отримати понад 55 мільйонів доларів, тобто він є одним із найдорожчих авто у світі. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому.

Виготовили лише 4 Mercedes W196 R Stromlinienwagen Фото: RM Sotheby's

Цей Mercedes W196 R Stromlinienwagen – дуже нетиповий болід "Формули-1". Зазвичай подібні авто мають відкриті колеса, проте Mercedes отримав обтічний кузов із передніми та задніми крилами.

Обтічні Mercedes W196 R Stromlinienwagen в Гран-прі Італії 1954 року Фото: RM Sotheby's

У 1954 році команда Mercedes знайшла шпаринку у правилах "Формули-1" — виявилося, що вони не забороняють авто із закритими колесами. Тому для швидкісних трас створили спеціальну обтічну модифікацію Mercedes W196, а на повільніших автодромах використовували звичайний болід із відкритими колесами.

Авто експонувалося в музеї в Індіанаполісі Фото: RM Sotheby's

Двигун Mercedes W196 R Stromlinienwagen також був інноваційним. Болід оснащений 2,5-літровою рядною вісімкою із безпосереднім впорскуванням пального, яка розвиває 290 к. с. Він здатен розігнатися до 300 км/год.

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Усього виготовили лише чотири Mercedes W196 R Stromlinienwagen. Конкретно на цьому авто Хуан-Мануель Фанхіо виграв Гран-прі Аргентини, а сер Стірлінг Мосс встановив рекорд кола в Гран-Прі Італії.

Болід оснастили 290-сильною вісімкою з безпосереднім впорскуванням пального Фото: RM Sotheby's

У 1965 році Mercedes-Benz подарував цей болід автомузею на треку в Індіанаполісі. Тепер ж частина його колекції розпродається на аукціоні й Mercedes W196 є найдорожчим лотом.

Примітно, що це не найдорожчий Mercedes-Benz, адже купе 300 SLR 1955 року продали за 142 мільйони доларів.

Також Фокус розповідав, що Mercedes W126 80-х пішов із молотка за ціною нового Rolls-Royce.