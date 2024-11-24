Понад 600 сил і 3,8 с до сотні: в Україну привезли новий спортивний седан Mercedes (фото)

Новий Mercedes-AMG E53 оснащений 612-сильною гібридною установкою та повним приводом. Спортивний седан здатен розігнатися до 100 км/год за 3,8 с і розвинути 280 км/год.

На український ринок виходить новий Mercedes-AMG E53. Перший заряджений седан сфотографували в одному з київських автосалонів, а його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Седан Mercedes-AMG E53 Hybrid 4Matic+ (така повна назва моделі) суттєво відрізняється від попередника Е63. На зміну 4,0-літровому V8 твін-турбо прийшла 3,0-літрова турбошістка.

Утім, її доповнили електромотором, тому віддача залишилася на попередньому рівні. Гібридна установка розвиває 585 к. с. і 750 Н∙м, а з опціонним пакетом AMG Dynamic Plus короткочасно в спортивному режимі доступні 612 сил.

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Спортивний седан Mercedes здатен розігнатися до 100 км/год за 3,8 с, а максимальна швидкість може бути обмежена на 250 або 280 км/год. Разом із тим, велика батарея на 21,2 кВт∙год дозволяє проїхати 101 км в електричному режимі, а середня витрата пального знизилася до 9,2 л/100 км.

Новий Mercedes-AMG E53 отримав 9-ступінчасту автоматичну КПП, повний привід, адаптивні амортизатори та керовані задні колеса. За доплату доступні електронний диференціал і карбоново-керамічні гальма.

Від стандартного Mercedes E-Class W214 спортивна версія відрізняється агресивнішою передньою частиною, обвісом і чотирма вихлопними трубами.

У салоні встановлені спортивні кермо та крісла, а в цифровій панелі приладів змінена графіка. Конкретно цей седан Mercedes-AMG E53 у лімітованій версії Edition 1 із оздобленням шкірою Nappa, карбоновим декором та 21-дюймовими кованими дисками.

До речі, нещодавно в Києві бачили новітнє спортивне купе Mercedes-AMG.

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