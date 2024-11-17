Шик за $600 000: у Києві помітили новий електрокар Rolls-Royce в цікавих кольорах (фото)

Електромобіль Rolls-Royce Spectre сягає 5,5 м у довжину та оснащений 585-сильною установкою. Розкішне купе здатне розігнатися до сотні за 4,5 с і подолати 515 км без підзарядки.

В Україні з’явилося ще одне купе Rolls-Royce Spectre. Представницький електрокар уже неодноразово бачили в Києві. Його світлини публікують у соцмережах.

Цей електромобіль Rolls-Royce Spectre на номерах Одеської області вирізняється чорним матовим забарвленням та відсутністю хрому. Салон купе оздобили яскраво-помаранчевою шкірою із контрастними чорними акцентами, а під світка стелі імітує зоряне небо.

Купе вирізняється чорним матовим забарвленням Фото: king_artur.ua

Нагадаємо, що Spectre – перший електромобіль Rolls-Royce. Його ціна в Україні становить приблизно 600 000 доларів.

Новий Rolls-Royce Spectre – велике 5,5-метрове купе із довгим капотом, високою віконною лінією та вигнутим дахом. Воно прийшло на зміну Rolls-Royce Wraith.

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Купе Rolls-Royce Spectre оснащене повнопривідною двомоторною установкою потужністю 585 к. с. та здатне розігнатися до сотні за 4,5 с і розвивати 250 км/год.

Салон оздобили помаранчевою шкірою Фото: instagram.com/vehicles.exclusive

Акумуляторна батарея ємністю 102 кВт∙год дозволяє проїхати 515 км без підзарядки. Електрокар отримав пневмопідвіску, активні стабілізатори та керовані задні колеса.

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