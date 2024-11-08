Сімейний спорткар: у Києві з'явився новітній універсал BMW потужністю понад 500 сил (фото)

Спортивний BMW M3 Touring Competition M оснащений 530-сильною турбошісткою. Він здатен розігнатися до сотні за 3,5 с і розвинути 290 км/год.

У Києві помітили новий BMW M3 2024 модельного року в сімейній версії Touring. Це один із перших оновлених універсалів в Україні. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Цей універсал BMW M3 Touring належить до нової модифікації Competition M. В Україні він коштує понад 4,5 мільйона гривень.

Головна відмінність BMW M3 Touring Competition M – потужніша 3,0-літрова турбошістка, яка розвиває 530 к. с. та 650 Н∙м. Спортивний універсал став дещо швидшим: із 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до сотні займає 3,5 с, а максимальна швидкість обмежена на 290 км/год.

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Як і всі BMW M3 Touring, варіант Competition M є повнопривідним. У нього доопрацьована підвіска та збільшені гальма.

Відрізнити новий BMW M3 Touring можна за агресивною решіткою радіатора, розширеними крилами, обвісом та спойлером. Також встановлені 19-дюймові диски, а ззаду видно чотири вихлопні труби.

У салоні встановлено спортивні кермо та крісла Фото: BMW

Салон BMW M3 Touring Competition M оздобили шкірою та карбоном. Універсал отримав спортивні крісла та кермо. Він залишається практичним сімейним авто із багажником об’ємом 500-1510 л.

До речі, нещодавно в Києві помітили ще потужніший BMW M3 2024, але в кузові седан.

Також Фокус писав, що в Україну привезли дуже рідкісний універсал BMW 90-х.