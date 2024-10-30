У Києві помітили новітній заряджений седан BMW на 550 сил (фото)

Новий BMW M3 CS оснащений 550-сильною турбошісткою. Спортивний седан здатен розігнатися до сотні за 3,4 с та розвинути 302 км/год.

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У Києві сфотографували новий BMW M3 в екстремальній зарядженій версії CS. Це один із перших подібних седанів в Україні. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

BMW M3 CS (Club Sport) – новітня найпотужніша версія спортивного седана вартістю приблизно 5 мільйонів гривень. Її 3,0-літрова турбошістка розвиває 550 к. с. та 650 Н∙м.

Седан BMW M3 CS здатен розігнатися до 100 км/год за 3,4 с, а до 200 км/год – за 11,1 с. Максимальна швидкість авто становить 302 км/год.

Автомобіль доступний лише з повним приводом, хоча є спеціальний задньопривідний режим для дрифту. Підвіску BMW M3 CS доопрацювали.

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Від стандартного BMW M3 2024 варіант CS відрізняється новим карбоновим обвісом, дещо зміненою решіткою радіатора та особливими колісними дисками.

Седан отримав спортивні сидіння Фото: BMW

Салон BMW M3 CS оздоблений шкірою, алькантарою та карбоном із контрастними червоними вставками. Крім того, седан отримав спортивні сидіння з каркасом із вуглеволокна.

До речі, недавно в Києві засвітилося і купе BMW M4 CS із цим же 550-сильним турбомотором.

Також Фокус розповідав, що в столиці бачили італійського конкурента BMW M3 із двигуном Ferrari.