У Києві помітили новітній заряджений седан BMW на 550 сил (фото)
Новий BMW M3 CS оснащений 550-сильною турбошісткою. Спортивний седан здатен розігнатися до сотні за 3,4 с та розвинути 302 км/год.
У Києві сфотографували новий BMW M3 в екстремальній зарядженій версії CS. Це один із перших подібних седанів в Україні. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
BMW M3 CS (Club Sport) – новітня найпотужніша версія спортивного седана вартістю приблизно 5 мільйонів гривень. Її 3,0-літрова турбошістка розвиває 550 к. с. та 650 Н∙м.
Седан BMW M3 CS здатен розігнатися до 100 км/год за 3,4 с, а до 200 км/год – за 11,1 с. Максимальна швидкість авто становить 302 км/год.
Автомобіль доступний лише з повним приводом, хоча є спеціальний задньопривідний режим для дрифту. Підвіску BMW M3 CS доопрацювали.
Від стандартного BMW M3 2024 варіант CS відрізняється новим карбоновим обвісом, дещо зміненою решіткою радіатора та особливими колісними дисками.
Салон BMW M3 CS оздоблений шкірою, алькантарою та карбоном із контрастними червоними вставками. Крім того, седан отримав спортивні сидіння з каркасом із вуглеволокна.
До речі, недавно в Києві засвітилося і купе BMW M4 CS із цим же 550-сильним турбомотором.
Також Фокус розповідав, що в столиці бачили італійського конкурента BMW M3 із двигуном Ferrari.