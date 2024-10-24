Їх виготовили лише 136: в Україну привезли унікальний заряджений BMW 90-х (фото)

Alpina B6 2.8 Touring — рідкісний заряджений універсал на базі BMW 3 Series E36. Авто оснащене 240-сильною шісткою і здатне розігнатися до сотні за 6,9 с.

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У Києві сфотографували універсал BMW 3 Series E36 в тюнінгу Alpina. Авто є раритетом не лише в Україні, але й у всьому світі. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

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Річ у тім, що універсалів BMW Alpina B6 2.8 Touring (саме така назва моделі) із 1990 по 1999 рік виготовили усього 136. У 90-х роках продукція Alpina ще не була масовою і зазвичай німецьке ательє доопрацьовувало седани та купе. Конкретно це авто — 58-е в серії (про це свідчить табличка із серійним номером у салоні).

Назва авто натякає, що цей BMW 3 Series оснащений 2,8-літровою рядною шісткою. Вона розвиває 240 к. с. та 293 Нм. Розгін до 100 км/год займає 6,9 с, а максимальна швидкість обмежена на 250 км/год. Крім того, доопрацьовані підвіска та гальма універсала.

Табличка в салоні вказує на серійний номер моделі Фото: Topcars UA

Цікаво, що Alpina B6 2.8 Touring не дуже сильно відрізняється від BMW 3 Series. Його можна пізнати за зміненими бамперами, скромним обвісом, фірмовими колісними дисками та характерною графікою Alpina на боковинах. У салоні встановлені спортивні кермо та крісла.

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