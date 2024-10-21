У Києві помітили новітній потужний спорткар BMW за 5 мільйонів (фото)

Купе BMW M4 CS оснащене 3,0-літровою 550-сильною турбошісткою. Спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 3,4 с і розвинути 302 км/год.

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У Києві засвітився новий BMW M4 2024 року в зарядженій версії CS. Спорткар презентували зовсім недавно. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Купе BMW M4 CS в Україні коштує від 5,13 мільйона гривень. Заряджена версія моделі займає нішу між стандартним BMW M4 та лімітованим варіантом CSL.

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Головна відмінність BMW M4 CS – доопрацьована 3,0-літрова турбошістка зі збільшеною до 550 к. с. і 650 Н∙м віддачею. Із 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 3,4 с, а до 200 км/год – 11,1 с. Максимальна швидкість становить 302 км/год.

У салоні встановлено спортивні крісла Фото: BMW

Крім того, новий BMW M4 CS отримав спортивну вихлопну систему, а його шасі доопрацювали. Карбонові дах, капот, обвіс та задній спойлер спойлер знизили масу автомобіля на 45 кг. До того ж, встановлені нові колісні диски – 19-дюймові спереду та 20-дюймові ззаду.

Салон BMW M4 CS оздоблений шкірою, карбоном та алькантарою. Також спорткар оснастили спортивними ковшеподібними сидіннями.

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