Сьоме покоління легенди: в Україні з'явився новий Ford Mustang 2024 (фото)

Новий Ford Mustang 2024 став агресивнішим на вигляд, проте зберігає фірмові риси дизайну. Спорткар у версії GT оснащений 5,0-літровим 480-сильним V8.

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В Україну почали завозити нові Ford Mustang сьомого покоління. Один із перших спорткарів побачили сфотографували в Києві. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новий Ford Mustang почали продавати з осені 2023 року. Модель уже представлена в Європі, проте в Україні вона наразі офіційно не продається і зазвичай Mustang привозять зі США.

У салоні встановили великі дисплеї Фото: Ford

Купе Ford Mustang зберігає знайомий дизайн із довгим капотом та зсунутим назад салоном, проте стало агресивнішим. У нього ширша решітка радіатора та вужчі фари.

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Салон Ford Mustang 2024 зазнав суттєвіших змін і став значно сучаснішим. На передній панелі тепер встановили два великих дисплеї, також з’явилася бездротова зарядка смартфонів.

Конкретно це купе Ford Mustang GT оснащене перевіреним 5,0-літровим V8, який на моделі нового покоління розвиває 480 к. с. та 567 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 4,3 с, а максимальна швидкість становить 250 км/год.

Спорткар доступний з 6-ступінчастою механічною або 10-ступінчастою автоматичною КПП. Сповільнюють його гальма Brembo.

До речі, нещодавно до Києва привезли знаменитий Ford Mustang Eleanor із фільму "Викрасти за 60 секунд".

Також Фокус писав, що до столиці приїхали унікальні спорткари BMW 2000-х.