Існують у єдиному екземплярі: в Україну приїхали унікальні спорткари BMW 2000-х (фото)

Седан і купе BMW 3 Series E46 доопрацьовані спеціалістами тюнінг-ательє Hamann Motorsport. Їх дизайн став яскравішим, а під капот встановили 4,9-літровий V8 від BMW M5.

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До України привезли ексклюзивні BMW 3 Series початку 2000-х з тюнінгом. Седан та купе є справжнім ексклюзивом, адже кожне з цих авто існує в одному-єдиному екземплярі. Їх світлини опублікували на сторінці supercars_ua в Instagram.

BMW 3 Series від Hamann слугували шоукарами Фото: supercars_ua

Тюнінг BMW 3 Series E46 виконали в німецькому ательє Hamann Motorsport. Седан і купе отримали виражений обвіс, нові литі диски та антикрило. Їх салон оздобили карбоном і алькантарою та встановили спортивні сидіння.

Hamann Las Vegas Wings Фото: supercars_ua

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Hamann Pole Position представили в 2000 році. У його основі лежить седан BMW 3 Series E46. Автомобіль вирізняється розширеними колісними арками (обвіс типу widebody), а під його капотом встановили 4,9-літровий 400-сильний V8 від старшого BMW M5 E39.

У основі Hamann Las Vegas Wings лежить BMW M3 E46 Фото: supercars_ua

Hamann Las Vegas Wings створили на базі купе BMW M3 E46. Його двері піднімаються догори, а кузов отримав перламутрове забарвлення. Авто також оснащене 4,9-літровим V8, проте його потужність збільшили до 485 к. с.

Двері Hamann Las Vegas Wings піднімаються догори Фото: supercars_ua У салоні встановили спортивні кріла Фото: supercars_ua

Обидва автомобілі були шоукарами, які демонстрували можливості Hamann Motorsport. Тривалий час вони зберігалися на території тюнінг-ательє, однак тепер їх змогли викупити.

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