У Києві серед гаражів виявили кросовер Lamborghini із яскравим тюнінгом (фото)

Lamborghini Urus Mansory вирізняється агресивним обвісом та заднім антикрилом. За доплату потужність двигуна можуть збільшити до 745 чи навіть 900 сил.

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У Києві знайшли занедбаний кросовер Lamborghini Urus в тюнінгу від Mansory. Рідкісне авто стоїть просто неба на території одного зі столичних гаражних кооперативів. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Авто вирізняється агресивним дизайном Фото: carspotter.ukraine

На фото видно, що Lamborghini Urus Mansory має номери Харківської області. Кросовер пошкоджений – у нього немає частини розширювача задньої арки та накладки на поріг.

Mansory Venatus (саме так називається тюнінгований Lamborghini Urus) – справжній раритет, адже кросовери випускають дрібними партіями.

Ззаду встановлено антикрило Фото: carspotter.ukraine

Тюнінг Lamborghini Urus від Mansory включає низку елементів з карбону – агресивний передній бампер, обвіс, новий капот та заднє антикрило. Також встановлюють колісні диски діаметром до 24 дюймів.

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За доплату салон Lamborghini Urus оздоблюють дорогою шкірою та карбоном, причому доступні яскраві і дуже незвичні комбінації кольорів.

Потужність двигуна кросовера можуть збільшити до 900 сил Фото: Mansory

Крім того, тюнінг Lamborghini Urus від Mansory може торкнутися і двигуна. Пропонують кілька рівнів його доопрацювання: потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо можна збільшити з 650 до 745, 820 або 900 сил. У останньому випадку розгін до сотні займає 2,9 с, а максимальна швидкість становить 323 км/год.

Між іншим, недавно в Києві бачили ще один кросовер Lamborghini Urus Mansory, проте він мав іноземні номери.

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