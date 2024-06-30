У Києві помітили надпотужний кросовер Lamborghini з яскравим тюнінгом (фото)
Lamborghini Urus Mansory вирізняється яскравим агресивним дизайном та дорогим внутрішнім оздобленням. Потужність кросовера можуть збільшити до 900 сил.
У Києві сфотографували особливий кросовер Lamborghini Urus. Автомобіль доопрацювали в німецькому тюнінг-ательє Mansory. Його світлини опублікували на сторінці supercars_ua в Instagram.
Mansory Venatus (саме так низається проєкт) вирізняється яскравим агресивним дизайном. У нього змінена передня частина, встановлені карбонові капот, обвіс та дифузор. Ззаду з'явилися спойлер на даху та антикрило. Крім того, встановлені 24-дюймові диски YN.5 Air з низькопрофільними шинами.
Салон Lamborghini Urus Mansory оздоблено дорогою шкірою та карбоном, причому покупець може вибрати дуже яскраві й нестандартні кольори.
Тюнінг Lamborghini Urus від Mansory також може покращити двигун. За доплату віддачу 4,0-літрового V8 твін-турбо збільшують з 650 до 745, 820 чи навіть 900 к. с. Найпотужніший варіант здатен розігнатися до 100 км/год за 2,9 с і розвинути 323 км/год.
Mansory Venatus випускають дуже невеликими партіями. Вартість авто перевищує 500 000 доларів.Конкретно цей кросовер Lamborghini Urus Mansory має словацькі номери. За інформацію автора фото, його власником є іноземець.
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