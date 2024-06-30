В Киеве заметили сверхмощный кроссовер Lamborghini с ярким тюнингом (фото)

Lamborghini Urus Mansory отличается ярким агрессивным дизайном и дорогой внутренней отделкой. Мощность кроссовера могут увеличить до 900 сил.

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В Киеве сфотографировали особенный кроссовер Lamborghini Urus. Автомобиль доработали в немецком тюнинг-ателье Mansory. Его фотографии опубликовали на странице supercars_ua в Instagram.

Кроссовер получил карбоновые обвес и антикрыло Фото: supercars_ua

Mansory Venatus (именно так называется проект) отличается ярким агрессивным дизайном. У него изменена передняя часть, установлены карбоновые капот, обвес и диффузор. Сзади появились спойлер на крыше и антикрыло. Кроме того, установлены 24-дюймовые диски YN.5 Air с низкопрофильными шинами.

Мощность двигателя могут увеличить до 900 сил Фото: instagram.com/vehicles.exclusive

Салон Lamborghini Urus Mansory отделан дорогой кожей и карбоном, причем покупатель может выбрать очень яркие и нестандартные цвета.

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Тюнинг Lamborghini Urus от Mansory также может улучшить двигатель. За доплату отдачу 4,0-литрового V8 твин-турбо увеличивают с 650 до 745, 820 или даже 900 л. с. Самый мощный вариант способен разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить 323 км/ч.

Салон отделан кожей и карбоном Фото: Mansory

Mansory Venatus выпускают очень небольшими партиями. Стоимость авто превышает 500 000 долларов. Конкретно этот кроссовер Lamborghini Urus Mansory имеет словацкие номера. По информации автора фото, его владельцем является иностранец.

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