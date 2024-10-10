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Авто

В Киеве среди гаражей обнаружили кроссовер Lamborghini с ярким тюнингом (фото)

Lamborghini Urus Mansory, Lamborghini Urus, тюнинг Lamborghini Urus, кроссовер Lamborghini
Фото: carspotter.ukraine | Lamborghini Urus Mansory заметили на территории гаражного кооператива

Lamborghini Urus Mansory отличается агрессивным обвесом и задним антикрылом. За доплату мощность двигателя могут увеличить до 745 или даже 900 сил.

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В Киеве нашли заброшенный кроссовер Lamborghini Urus в тюнинге от Mansory. Редкое авто стоит под открытым небом на территории одного из столичных гаражных кооперативов. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

кроссовер Lamborghini Urus, Lamborghini Urus, тюнинг Lamborghini Urus, кроссовер Lamborghini Fullscreen
Авто отличается агрессивным дизайном
Фото: carspotter.ukraine

На фото видно, что Lamborghini Urus Mansory имеет номера Харьковской области. Кроссовер поврежден — у него нет части расширителя задней арки и накладки на порог.

Mansory Venatus (именно так называется тюнингованный Lamborghini Urus) — настоящий раритет, ведь кроссоверы выпускаются мелкими партиями.

Lamborghini Urus, тюнинг Lamborghini Urus, кроссовер Lamborghini Fullscreen
Сзади установлено антикрыло
Фото: carspotter.ukraine

Тюнинг Lamborghini Urus от Mansory включает ряд элементов из карбона — агрессивный передний бампер, обвес, новый капот и заднее антикрыло. Также устанавливают колесные диски диаметром до 24 дюймов.

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За доплату салон Lamborghini Urus отделывают дорогой кожей и карбоном, причем доступны яркие и очень необычные комбинации цветов.

Lamborghini Urus Mansory, Lamborghini Urus, тюнинг Lamborghini Urus, кроссовер Lamborghini Fullscreen
Мощность двигателя кроссовера могут увеличить до 900 сил
Фото: Mansory

Кроме того, тюнинг Lamborghini Urus от Mansory может коснуться и двигателя. Предлагают несколько уровней его доработки: мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо можно увеличить с 650 до 745, 820 или 900 сил. В последнем случае разгон до сотни занимает 2,9 с, а максимальная скорость составляет 323 км/ч.

Между прочим, недавно в Киеве видели еще один кроссовер Lamborghini Urus Mansory, однако он имел иностранные номера.

Также Фокус рассказывал, что во Львове засветился редкий заряженный BMW с дизелем.