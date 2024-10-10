В Киеве среди гаражей обнаружили кроссовер Lamborghini с ярким тюнингом (фото)
Lamborghini Urus Mansory отличается агрессивным обвесом и задним антикрылом. За доплату мощность двигателя могут увеличить до 745 или даже 900 сил.
В Киеве нашли заброшенный кроссовер Lamborghini Urus в тюнинге от Mansory. Редкое авто стоит под открытым небом на территории одного из столичных гаражных кооперативов. Об этом сообщает сайт ТопЖир.
На фото видно, что Lamborghini Urus Mansory имеет номера Харьковской области. Кроссовер поврежден — у него нет части расширителя задней арки и накладки на порог.
Mansory Venatus (именно так называется тюнингованный Lamborghini Urus) — настоящий раритет, ведь кроссоверы выпускаются мелкими партиями.
Тюнинг Lamborghini Urus от Mansory включает ряд элементов из карбона — агрессивный передний бампер, обвес, новый капот и заднее антикрыло. Также устанавливают колесные диски диаметром до 24 дюймов.
За доплату салон Lamborghini Urus отделывают дорогой кожей и карбоном, причем доступны яркие и очень необычные комбинации цветов.
Кроме того, тюнинг Lamborghini Urus от Mansory может коснуться и двигателя. Предлагают несколько уровней его доработки: мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо можно увеличить с 650 до 745, 820 или 900 сил. В последнем случае разгон до сотни занимает 2,9 с, а максимальная скорость составляет 323 км/ч.
Между прочим, недавно в Киеве видели еще один кроссовер Lamborghini Urus Mansory, однако он имел иностранные номера.
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