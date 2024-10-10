В Киеве среди гаражей обнаружили кроссовер Lamborghini с ярким тюнингом (фото)

Lamborghini Urus Mansory отличается агрессивным обвесом и задним антикрылом. За доплату мощность двигателя могут увеличить до 745 или даже 900 сил.

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В Киеве нашли заброшенный кроссовер Lamborghini Urus в тюнинге от Mansory. Редкое авто стоит под открытым небом на территории одного из столичных гаражных кооперативов. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Авто отличается агрессивным дизайном Фото: carspotter.ukraine

На фото видно, что Lamborghini Urus Mansory имеет номера Харьковской области. Кроссовер поврежден — у него нет части расширителя задней арки и накладки на порог.

Mansory Venatus (именно так называется тюнингованный Lamborghini Urus) — настоящий раритет, ведь кроссоверы выпускаются мелкими партиями.

Сзади установлено антикрыло Фото: carspotter.ukraine

Тюнинг Lamborghini Urus от Mansory включает ряд элементов из карбона — агрессивный передний бампер, обвес, новый капот и заднее антикрыло. Также устанавливают колесные диски диаметром до 24 дюймов.

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За доплату салон Lamborghini Urus отделывают дорогой кожей и карбоном, причем доступны яркие и очень необычные комбинации цветов.

Мощность двигателя кроссовера могут увеличить до 900 сил Фото: Mansory

Кроме того, тюнинг Lamborghini Urus от Mansory может коснуться и двигателя. Предлагают несколько уровней его доработки: мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо можно увеличить с 650 до 745, 820 или 900 сил. В последнем случае разгон до сотни занимает 2,9 с, а максимальная скорость составляет 323 км/ч.

Между прочим, недавно в Киеве видели еще один кроссовер Lamborghini Urus Mansory, однако он имел иностранные номера.

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