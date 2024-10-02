В Украине заметили редкий спортивный BMW с мощным дизелем (фото)

Универсал BMW Alpina D5 Biturbo получил 352-сильный турбодизель. Авто способно разогнаться до сотни за 5,1 с и развить 275 км/ч.

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Во Львове сфотографировали универсал BMW 5 Series 2014 года в заряженной версии от Alpina. Подобные автомобили являются редкостью на украинских дорогах. Фотографии авто появились на странице luxcars_of_ukraine в Instagram.

Компания Alpina дорабатывает автомобили BMW с 70-х годов. Примечательно, что заряженные модели оснащаются не только бензиновыми, но и дизельными двигателями.

BMW Alpina D5 Biturbo отличается сдержанным дизайном BMW Alpina D5 Biturbo Фото: luxcar_of_ua

Этот Alpina D5 Biturbo на базе BMW 5 Series F10 оснащен 3,0-литровой дизельной турбошестерней, которая после тюнинга развивает 352 л.с. и 700 Н∙м.

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С 8-ступенчатой автоматической КПП универсал BMW Alpina D5 Biturbo способен разогнаться до 100 км/ч за 5,1 с и развить 275 км/ч. Также доработано шасси авто, однако его подвеска не настолько жесткая, как у BMW M5.

Автомобиль получил 352-сильный турбодизель Фото: luxcar_of_ua

Отличить универсал Alpina D5 Biturbo от стандартного BMW 5 Series F10 можно по измененным бамперам, скромному обвесу, небольшому спойлеру и фирменным 20-дюймовым дискам Alpina. В салоне улучшена отделка и установлены спортивные кресла.

Кстати, недавно в Киеве видели кроссовер BMW Alpina с еще более мощным турбодизелем.

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