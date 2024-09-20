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Старая школа: в Киеве засветился последний классический спорткар BMW (фото)

BMW M2, BMW M2 G87, новый BMW M2, спорткар BMW, спорткар BMW
Фото: Topcars UA | Новый BMW M2 отличается агрессивным дизайном

Новый BMW M2 — последний неэлектрифицированный спорткар немецкой марки. Купе с 460-сильной турбошестерней способно разогнаться до сотни за 4,1 с и развивать 285 км/ч.

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В Киеве сфотографировали новый BMW M2 второго поколения. Пока в Украине всего несколько таких купе. Фотографии авто появились на странице t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.

BMW M2 G87, BMW M2, новый BMW M2, спорткар BMW, спорткар BMW Fullscreen
Спорткар оснащен 460-сильной турбошестерней
Фото: Topcars UA

Купе BMW M2 G87 отличается агрессивным дизайном с расширенными крыльями и массивными бамперами. Спорткар получил обвес, выпуклый капот, задний спойлер, четыре выхлопные трубы, а также 19-дюймовые передние и 20-дюймовые задние диски. В салоне авто появились спортивные руль и кресла, а в цифровой панели приборов изменена графика.

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Новый BMW M2 — последний чисто бензиновый спорткар марки с задним приводом и без какой-либо электрификации. Он оснащен 3,0-литровой турбошестерней на 460 л. с. и 550 Н∙м. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую или 8-ступенчатую автоматическую КПП.

новый BMW M2 G87, новый BMW M2, новый BMW M2, спорткар BMW Fullscreen
Авто способно разогнаться до 100 км/ч за 4,1 с
Фото: Topcars UA

Спорткар BMW M2 G87 способен разогнаться до 100 км/ч за 4,1 с, а его максимальная скорость может быть ограничена на 250 или 285 км/ч. Его ходовая перенастроена, также установлены спортивный дифференциал и адаптивные амортизаторы.

Между прочим, недавно в Украине появился новый BMW M5 2024 и он уже является плагин-гибридом.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве видели новый заряженный кроссовер Mercedes.