Старая школа: в Киеве засветился последний классический спорткар BMW (фото)

Новый BMW M2 — последний неэлектрифицированный спорткар немецкой марки. Купе с 460-сильной турбошестерней способно разогнаться до сотни за 4,1 с и развивать 285 км/ч.

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Купе BMW M2 G87 отличается агрессивным дизайном с расширенными крыльями и массивными бамперами. Спорткар получил обвес, выпуклый капот, задний спойлер, четыре выхлопные трубы, а также 19-дюймовые передние и 20-дюймовые задние диски. В салоне авто появились спортивные руль и кресла, а в цифровой панели приборов изменена графика.

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Новый BMW M2 — последний чисто бензиновый спорткар марки с задним приводом и без какой-либо электрификации. Он оснащен 3,0-литровой турбошестерней на 460 л. с. и 550 Н∙м. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую или 8-ступенчатую автоматическую КПП.

Авто способно разогнаться до 100 км/ч за 4,1 с Фото: Topcars UA

Спорткар BMW M2 G87 способен разогнаться до 100 км/ч за 4,1 с, а его максимальная скорость может быть ограничена на 250 или 285 км/ч. Его ходовая перенастроена, также установлены спортивный дифференциал и адаптивные амортизаторы.

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