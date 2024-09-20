Стара школа: у Києві засвітився останній класичний спорткар BMW (фото)

Новий BMW M2 — останній неелектрифікований спорткар німецької марки. Купе з 460-сильною турбошісткою здатне розігнатися до сотні за 4,1 с і розвивати 285 км/год.

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Купе BMW M2 G87 вирізняється агресивним дизайном із розширеними крилами і масивними бамперами. Спорткар отримав обвіс, випуклий капот, задній спойлер, чотири вихлопні труби, а також 19-дюймові передні та 20-дюймові задні диски. У салоні авто з’явилися спортивні кермо та крісла, а в цифровій панелі приладів змінено графіку.

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Новий BMW M2 – останній чисто бензиновий спорткар марки із заднім приводом та без будь-якої електрифікації. Він оснащений 3,0-літровою турбошісткою на 460 к. с. і 550 Н∙м. Можна обрати 6-ступінчасту механічну або 8-ступінчасту автоматичну КПП.

Авто здатне розігнатися до 100 км/год за 4,1 с Фото: Topcars UA

Спорткар BMW M2 G87 здатен розігнатися до 100 км/год за 4,1 с, а його максимальна швидкість може бути обмежена на 250 або 285 км/год. Його ходова переналаштована, також встановлені спортивний диференціал та адаптивні амортизатори.

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