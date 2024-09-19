В Киеве заметили новейший заряженный кроссовер Mercedes-AMG (фото)

Кроссовер Mercedes-AMG GLC43 Coupe получил 2,0-литровый 421-сильный турбомотор, дополненный гибридной установкой. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,8 с и развить 250 км/ч.

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В Киеве сфотографировали новый Mercedes-Benz GLC Coupe в спортивной версии от AMG. Это один из первых спортивных купе-кроссоверов второго поколения в Украине. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новый Mercedes-AMG GLC43 Coupe 4Matic (именно такое полное название модели) претерпел существенные изменения. Вместо 3,0-литровой турбошестерни он получил 2,0-литровый четырехцилиндровый мотор с наддувом. Впрочем, его дополнили "мягкой" гибридной установкой.

Турбодвигатель развивает 421 л.с. и 500 Н∙м, еще 14 л.с. и 150 Н∙м кратковременно добавляет электромотор. Результат — 4,8 с до сотни и максимальные 250 км/ч.

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Кроме того, заряженный кроссовер Mercedes-AMG GLC43 Coupe получил спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами и увеличенные тормоза.

В салоне появились спортивные руль и кресла Фото: Mercedes-Benz

Отличить новый Mercedes-AMG GLC43 Coupe от стандартного купе-кроссовера можно по широкой "пасти" решетки радиатора, обвесу, заднему спойлеру и 19-дюймовым дискам. Сзади видны четыре выхлопные трубы.

В салоне установлены спортивные сиденья и руль, а также улучшена отделка. К тому же, изменена графика виртуальной панели приборов. Цена Mercedes-AMG GLC43 Coupe в Украине стартует с 3 775 650 гривен.

Между прочим, недавно в Украине заметили первый электромобиль Maybach — роскошный кроссовер за 7,5 миллиона гривен.

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