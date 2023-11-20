В Украине появился новейший спортивный кроссовер Mercedes с изящным дизайном (фото)

Кроссовер Mercedes GLC Coupe стал крупнее и просторнее внутри. На украинском рынке модель предложена в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

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В Украине поступил в продажу новый Mercedes-Benz GLC Coupe второго поколения. Один из первых таких кроссоверов заметили в Киеве. Снимки появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Кроссовер, как и прежде, являет собой купеобразный вариант Mercedes GLC. У него элегантный силуэт с покатой крышей и заостренной задней частью. Новая модель сохранила знакомый дизайн и узнается по раскосым фарам и тоненьким фонарям. К тому же, авто подросло до 4731 мм в длину при колесной базе в 2888 мм.

Новый Mercedes GLC Coupe стал просторнее внутри, а объем его багажника вырос до 545 л. Внутри установлены цифровой щиток приборов и наклоненный портретный тачскрин.

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На фото попал кроссовер Mercedes GLC 300d Coupe с 2,0-литровым 269-сильным турбодизелем. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,4 с и развить 250 км/ч, а средний расход топлива составляет 6,1 л/100 км. Цена Mercedes GLC 300d Coupe составляет около 2,8 млн гривен.

В салоне установлен портрентный тачскрин Фото: Mercedes-Benz

Кроме того, на украинском рынке предложены 197-сильный вариант этого турбодизеля, 2,0-литровые бензиновые турбомоторы на 204 и 258 л. с., а также подзаряжаемые гибриды мощностью 318, 333 и 381 л. с. Все версии получили 9-ступенчатый автомат и постоянный полный привод.

Ранее в Киеве видели сверхмощный купе-кроссовер Mercedes на 800 сил, способный разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с.

Также Фокус рассказывал, что в Украине замечен автовоз с редкими коллекционными Mercedes-Benz.