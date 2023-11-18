В Киеве заметили сверхскоростной 800-сильный кроссовер Mercedes (фото)

Brabus GLE B40S-800 Widestar — серьезно доработанный Mercedes GLE Coupe. Он способен разогнаться до сотни за 3,4 с и является одним из самых мощных и быстрых кроссоверов в мире.

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В Киеве сфотографировали редкий Mercedes GLE Brabus 2021 года. Это один из самых мощных и быстрых кроссоверов в мире. Снимки кроссовера появились на странице Benz of Ukraine в Instagram.

Кроссовер получил карбоновые обвес и спойлер

Проект Brabus GLE B40S-800 Widestar (именно так назвали авто) – это тюнинг Mercedes GLE Coupe. Если точнее, то за основу взяли топовый заряженный вариант Mercedes-AMG GL63 S, мощностью 612 л. с.

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Один из 10: в Киеве заметили очень редкий 800-сильный Mercedes Brabus (фото)

Отдачу 4,0-литрового V8 твин-турбо увеличили до 800 л. с. и 1000 Н∙м. Кроссовер Mercedes Brabus способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 280 км/ч.

Кроме того, установлен более громкий спортивный выхлоп. Пневмоподвеску кроссовера также могут доработать.

Под капотом установлен 800-сильный V8

Отличить Brabus GLE B40S-800 Widestar от стандартного Mercedes GLE можно по измененной решетке радиатора, карбоновым обвесу и заднему спойлеру, а также 21-дюймовым дискам. В добавок, за отдельную плату доступен алюминиевый и карбоновый декор для интерьера.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве также появился 850-сильный универсал Mercedes Brabus.

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