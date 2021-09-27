Немцы представили самый мощный и самый быстрый в мире кроссовер

Brabus 900 Rocket Edition способен развить 330 км/ч. Кроссовер выпустят лимитированной серией и стоить он будет на уровне суперкаров.

Brabus в Монако представил свой самый экстремальный кроссовер 900 Rocket Edition. Лимитированная модель впечатляет характеристиками и ценой.

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[ + – ] Мощность двигателя достигла 900 л. с. Фото: brabus.com

Новый Brabus 900 Rocket Edition создан на базе модели GLE Coupe. Цифра в названии модели указывает на мощность 4,4-литрового V8 с двумя турбинами – 900 л. с. Максимальный крутящий момент достиг 1250 Нм, но его пришлось ограничить на 1050 Нм, чтобы поберечь трансмиссию.

[ + – ] Разгон до сотни занимает 3,2 с Фото: brabus.com

Динамика авто впечатляет: разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с, а максимальная скорость составляет 330 км/ч. Это самый мощный и самый быстрый кроссовер в мире.

Естественно, специалисты Brabus доработали подвеску и рулевое управление. Замедляют авто керамические тормозные диски диаметром 400 мм спереди и 360 мм сзади.

[ + – ] Салон отделан кожей и карбоном Фото: brabus.com

От стандартного Mercedes-AMG GLE 63 Coupe версия Brabus отличается особой решеткой радиатора, обвесом и задним спойлером. Также обращают на себя внимание карбоновые 23-дюймовые колесные диски. В отделке салона использованы кожа и карбон, а разбавляют их ярко-красные вставки.

[ + – ] Всего выпустят только 25 Brabus 900 Rocket Edition Фото: brabus.com

Купить Brabus 900 Rocket Edition можно по цене от 381 243 евро. Желающим приобрести кроссовер стоит поспешить, ведь всего выпустят только 25 таких авто.

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