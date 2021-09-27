Німці представили найпотужніший і найшвидший на світі кросовер

Brabus 900 Rocket Edition здатний розвинути 330 км/год. Кросовер випустять лімітованою серією і коштуватиме він на рівні суперкарів.

Brabus у Монако представив свій найекстремальніший кросовер 900 Rocket Edition. Лімітована модель вражає характеристиками та ціною.

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[ + – ] Потужність двигуна досягла 900 к. с. Фото: brabus.com

Новий Brabus 900 Rocket Edition створений на базі моделі GLE Coupe. Цифра в назві моделі вказує на потужність 4,4-літрового V8 з двома турбінами — 900 к. с. Максимальний крутний момент досяг 1250 Нм, але його довелося обмежити на 1050 Нм, щоб поберегти трансмісію.

[ + – ] Розгін до сотні займає 3,2 с Фото: brabus.com

Динаміка авто вражає: розгін до 100 км/год займає 3,2 с, а максимальна швидкість складає 330 км/год. Це найпотужніший і найшвидший кросовер на світі.

Природно, фахівці Brabus допрацювали підвіску та рульове управління. Уповільнюють авто керамічні гальмівні диски діаметром 400 мм спереду і 360 мм ззаду.

[ + – ] Салон оброблений шкірою та карбоном Фото: brabus.com

Від стандартного Mercedes-AMG GLE 63 Coupe версія Brabus відрізняється особливими ґратами радіатора, обвісом і заднім спойлером. Також звертають на себе увагу карбонові 23-дюймові колісні диски. В обробці салону використані шкіра та карбон, а розбавляють їх яскраво-червоні вставки.

[ + – ] Всього випустять тільки 25 Brabus 900 Rocket Edition Фото: brabus.com

Купити Brabus 900 Rocket Edition можна за ціною від 381 243 євро. Охочим придбати кросовер варто поспішити, адже всього випустять тільки 25 таких авто.

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