Один из 10: в Киеве заметили очень редкий 800-сильный Mercedes Brabus (фото)

Brabus E V12 Black Baron оснащен 6,3-литровым 800-сильным турбомотором. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 с и развить 370 км/ч.

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В Киеве сфотографировали очень редкий Brabus E V12 Black Baron 2009 года. Спортивный седан Mercedes выпущен лимитированной серией из 10 авто. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Сзади установлено небольшое антикрыло Фото: topgir.com.ua

Проект E V12 Black Baron от Brabus – это тюнинг Mercedes E-Class W212. Седан серьезно доработали, а его цена в 2009 году достигла 600 000 евро.

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Главная "изюминка" Brabus E V12 Black Baron прячется под капотом. Автомобиль оснастили 6,3-литровым V12 с двумя турбинами, развивающим 800 л. с. и 1420 Н∙м.

В салоне появились спортивные кресла Фото: topgir.com.ua

Этот Mercedes E-Class демонстрирует динамику на уровне суперкаров. С 7-ступенчатой автоматической КПП он разгоняется до 100 км/ч за 3,7 с, а до 200 км/ч – за 9,9 с. Максимальная скорость составляет 370 км/ч. Кромке того, доработана подвеска седана и установлены увеличенные тормоза.

Седан получил особые 19-дюймовые диски Фото: topgir.com.ua

Отличить Brabus E V12 Black Baron можно по карбоновому обвесу, измененной решетке радиатора, особым 19-дюймовым дискам и заднему антикрылу. Салон Mercedes E-Class отделан кожей и карбоном, а спереди и сзади установлены спортивные сиденья.

Ранее Фокус сообщал, что в Украину привезли новейший электромобиль Mercedes стоимостью от 3 миллионов гривен.

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