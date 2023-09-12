Один із 10: у Києві помітили дуже рідкісний 800-сильний Mercedes Brabus (фото)

Brabus E V12 Black Baron оснащений 6,3-літровим 800-сильним турбомотором. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 3,7 с і розвинути 370 км/год.

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У Києві сфотографували дуже рідкісний Brabus E V12 Black Baron 2009 року. Спортивний седан Mercedes випущений лімітованою серією з 10 авто. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Ззаду встановлено невелике антикрило Фото: topgir.com.ua

Проект E V12 Black Baron від Brabus — це тюнінг Mercedes E-Class W212. Седан серйозно допрацювали, а його ціна в 2009 році досягла 600 000 євро.

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Головна "родзинка" Brabus E V12 Black Baron ховається під капотом. Автомобіль оснастили 6,3-літровим V12 з двома турбінами, що розвиває 800 к. с. і 1420 Н∙м.

У салоні з'явилися спортивні крісла Фото: topgir.com.ua

Цей Mercedes E-Class демонструє динаміку на рівні суперкарів. Із 7-ступінчастою автоматичною КПП він розганяється до 100 км/год за 3,7 с, а до 200 км/год — за 9,9 с. Максимальна швидкість становить 370 км/год. Крім того, доопрацьовано підвіску седана і встановлено збільшені гальма.

Седан отримав особливі 19-дюймові диски Фото: topgir.com.ua

Відрізнити Brabus E V12 Black Baron можна за карбоновим обвісом, зміненою решіткою радіатора, особливими 19-дюймовими дисками і заднім антикрилом. Салон Mercedes E-Class оздоблений шкірою і карбоном, а спереду і ззаду встановлені спортивні сидіння.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україну привезли новітній електромобіль Mercedes вартістю від 3 мільйонів гривень.

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