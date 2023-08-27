Зірка 2000-х: у Києві помічено рідкісний спорткар Mercedes із ексклюзивним тюнінгом (фото)

Kleemann SL 50K — тюнінгована версія Mercedes-Benz SL. Спорткар потужністю 640 к. с. здатний розвинути 330 км/год.

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У Києві сфотографували унікальний Kleemann SL 50K 2002 року. В Україні зареєстровано лише один такий спорткар. Фото ексклюзивного авто з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Kleemann SL 50K — тюнінгована версія родстера Mercedes-Benz SL R230, випущена невеликою серією. Вона була приблизно вдвічі дорожчою за стандартну модель — коштувала близько 200 000 євро.

Від стандартного споркара Mercedes Kleemann SL 50K можна відрізнити за обвісом і особливими 20-дюймовими колісними дисками. Салон оздоблений особливою шкірою.

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Основну увагу приділили силовому агрегату Kleemann SL 50K. За основу взято Mercedes SL 500. Його V8 розточили до 5,5 л і доповнили механічним компресором, що підняло його віддачу до 650 к. с. і 850 Н∙м.

Тюнінгований спорткар Mercedes Kleemann розганяється до 100 км/год за 4,3 с, а до 200 км/год — за 12 с. Максимальна швидкість становить 330 км/год.

Саме цей Kleemann SL 50K — доволі відомий автомобіль в Україні. Спорткар придбав екс-міністр транспорту Євген Червоненко і у 2000-х його неодноразово бачили за кермом Mercedes Kleemann.

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