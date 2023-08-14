Легенда на бляхах: в Україні помітили знамените авто з фільму "Назад у майбутнє" (фото)

DeLorean DMC-12 — рідкісне купе, випущене накладом 8,5 тисяч екземплярів. В авто нефарбований кузов і двері, що піднімаються вгору.

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У Чернівцях сфотографували культовий DeLorean DMC-12. Спорткар прославився завдяки фільму "Назад у майбутнє". Знімки культового авто опублікувала у Facebook письменниця Христина Венгринюк.

Цей DeLorean DMC-12 вже не раз бачили в Чернівцях, а ще він навіть приїжджав взимку на гірськолижний курорт "Буковель". Цікаво, що авто не розмитнене — у нього болгарські номери. До речі, це не єдиний DeLorean в Україні — ще одне таке купе поставлено на облік і належить меру Дніпра Борису Філатову.

У спорткара болгарські номери

Спорткар DeLorean DMC-12 випускали з 1981 по 1983 роки. Загалом було зібрано близько 8,5 тис. купе перш, ніж компанія DeLorean збанкрутувала.

Серед особливостей авто з фільму "Назад у майбутнє" — двері типу "крило чайки", що піднімаються догори і нефарбований сталевий кузов (метал полірували і покривали спеціальним захисним розчином).

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Характеристики DeLorean DMC-12 не відповідають його яскравому дизайну. Купе оснащене скромним 2,7-літровим V6 PRV (спільна розробка Peugeot, Renault і Volvo) потужністю всього 130 к. с. і розвиває 175 км/год.

Раніше спорткар бачили в Карпатах

Через погану динаміку і низьку якість збірки модель стала провальною. Культовою її зробив фільм "Назад у майбутнє", що вийшов уже після припинення виробництва DeLorean DMC-12.

До слова, нещодавно на аукціоні продали справжнє авто з фільму "Назад у майбутнє" — воно брало участь у зйомках.

Також Фокус повідомляв, що в Україні сфотографували культовий американський спорткар 60-х.