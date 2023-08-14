Легенда на бляхах: в Украине заметили знаменитое авто из фильма "Назад в будущее" (фото)

DeLorean DMC-12 — редкое купе, выпущенное тиражом в 8,5 тысяч экземпляров. У авто неокрашенный кузов и поднимающиеся вверх двери.

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В Черновцах сфотографировали культовый DeLorean DMC-12. Спорткар прославился благодаря фильму "Назад в будущее". Снимки культового авто опубликовала в Facebook писательница Кристина Венгринюк.

Этот DeLorean DMC-12 уже не раз видели в Черновцах, а еще он даже приезжал зимой на горнолыжный курорт "Буковель". Примечательно, что авто не растаможено – у него болгарские номера. К слову, это не единственный DeLorean в Украине – еще одно такое купе поставлено на учет и принадлежит мэру Днепра Борису Филатову.

У спорткара болгарские номера

Спорткар DeLorean DMC-12 выпускали с 1981 по 1983 годы. Всего было собрано около 8,5 тыс. купе прежде, чем компания DeLorean обанкротилась.

Среди особенностей авто из фильма "Назад в будущее" – поднимающиеся вверх двери типа "крыло чайки" и неокрашенный стальной кузов (металл полировали и покрывали специальным защитным раствором).

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Характеристики DeLorean DMC-12 не соответствуют его яркому дизайну. Купе оснащено скромным 2,7-литровым V6 PRV (совместная разработка Peugeot, Renault и Volvo) мощностью всего 130 л. с. и развивает 175 км/ч.

Ранее спорткар видели в Карпатах

Из-за неважной динамики и низкого качества сборки модель стала провальной. Культовой ее сделал фильм "Назад в будущее", вышедший уже после прекращения производства DeLorean DMC-12.

К слову, недавно на аукционе продали настоящее авто из фильма "Назад в будущее" — оно принимало участие в съемках.

Также Фокус сообщал, что в Украине сфотографировали культовый американский спорткар 60-х.