В Киеве заметили культовый американский спорткар 90-х (фото)

Chevrolet Camaro Z28 третьего поколения оснащен 5,7-литровым V8 на 275 л. с. и разгоняется до 100 км/ч за 5,9 с. Крыша купе выполнена съемной.

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В центре Киева сфотографировали знаменитый Chevrolet Camaro 1994 года. Культовое американское авто является редкостью на наших дорогах. Снимки спорткара появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Chevrolet Camaro – культовая американская модель, выпускаемая с 1967 года. Конкретно этот автомобиль относится к четвертому поколению модели, которое производили с 1993 по 2002 годы. Оно было довольно массовым, но такой Camaro в основном продавали в Северной Америке и не поставляли в Европу.

Chevrolet Camaro четвертой генерации отличается обтекаемым дизайном и вытянутым силуэтом с длинным капотом. У этого купе съемная крыша, которая была опцией для Camaro в те годы (такой кузов называется купе-тарга).

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На фото попал Chevrolet Camaro Z28 – топовый вариант модели в 1994 году. Он оснащен 5,7-литровым V8 мощностью 275 л. с. и комплектовался 6-ступенчатой механической либо 4-ступенчатой автоматической КПП. Купе способно разогнаться до 100 км/ч за 5,9 с и развить 243 км/ч.

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