Звезда 90-х: в Киеве заметили очень редкий Mercedes W124 AMG (фото)

Тюнинг Mercedes W124 от AMG включает обвес, 17-дюймовые диски и задний спойлер. Под капотом седана установлен 4,2-литровый V8.

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В Киеве сфотографировали необычный Mercedes-Benz E-Class W124 1995 года. Популярный седан получил тюнинг-кит от AMG. Снимки редкого авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

В 90-х продукция Mercedes-AMG не была столь массовой, как в наши дни. У Mercedes W124 существовало несколько версий от AMG разной мощности, причем самые редкие из них сейчас стоят свыше полумиллиона долларов.

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В данном случае на фото попал седан Mercedes E420 AMG. От стандартного Mercedes 124 его можно отличить по аэродинамическому обвесу, 17-дюймовым колесным дискам AMG и крышке багажника с интегрированным спойлером.

Кроме того, тюнинг Mercedes W124 включает черную решетку радиатора. Салон седана декорирован кожей.

Под капотом этого Mercedes E420 установлен 4,2-литровый V8 мощностью 286 л. с. С 4-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,8 с, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Примечательно, что в Киеве есть еще один редкий Mercedes 124. Его разработали и выпускали на предприятии Porsche.

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