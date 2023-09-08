В Україні з'явився новітній електрокросовер Mercedes-Benz за 3 мільйони (фото)

Mercedes EQE SUV — розкішний електричний кросовер з обтічним дизайном. Автомобіль здатний проїхати до 558 км без підзарядки.

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У Києві на автовозі помітили новий Mercedes-Benz EQE SUV. Електричний кросовер тільки-тільки вийшов на український ринок. Фотографії авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Електромобіль Mercedes EQE SUV — більш розкішна альтернатива Tesla Model Y і конкурент BMW iX. Купити електромобіль Mercedes на українському ринку можна за ціною від 3 до 4,6 млн гривень.

4,86-метровий кросовер вирізняється елегантним обтічним дизайном у дусі старшого брата Mercedes EQS SUV. "Фішка" салону — величезний трисекційний дисплей на всю ширину передньої панелі. У авто просторий салон і великий (520-1675 л) багажник.

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На фото потрапив новий Mercedes EQE 350 4Matic SUV вартістю від 3,1 млн гривень. Такий кросовер отримав 292-сильну установку і повний привід. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 6,6 с і розвинути 210 км/год. У лінійці є і більш потужні версії на 408-625 к. с.

На всю ширину передньої панелі розтягнутий трисекційний дисплей Фото: Mercedes-Benz

Акумуляторна батарея ємністю 90,6 кВт∙год дає змогу проїхати до 558 км без підзарядки. Електрокросовер Mercedes оснащують пневмопідвіскою і керованими задніми колесами.

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