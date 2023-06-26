В Україні з'явиться потужний конкурент Tesla Model Y від Mercedes-Benz (фото)

Електромобіль Mercedes EQE SUV запропоновано у версіях потужністю від 292 до 625 к. с. Запас ходу кросовера може досягати 590 км.

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На український ринок незабаром вийде новий Mercedes-Benz EQE SUV. Електричний кросовер є "зеленою" альтернативою моделі GLE. Подробиці моделі з'явилися на офіційному сайті Mercedes-Benz.

Новий Mercedes-Benz EQE SUV — конкурент Tesla Model Y і BMW iX вартістю від 2,96 до 4,54 млн гривень. Преміальний електрокросовер довжиною 4,86 м вирізняється елегантним обтічним дизайном.

Електрокросовер запропонований у версіях потужністю від 292 до 625 к.с. Фото: Mercedes-Benz

В оздобленні салону Mercedes EQE SUV 2023 використані шкіра та алюміній. На всю передню панель розтягнуто широкий трисекційний дисплей. У кросовера великий (520-1675 л) багажник.

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Електрокросовер Mercedes EQE SUV в Україні запропонують у задньопривідній 292-сильній версії та повнопривідних варіантах потужністю 408, 476 і 625 к. с. Топова модифікація розганяється до 100 км/год за 3,5 с, а її максимальна швидкість обмежена на 240 км/год.

На всю ширину передньої панелі розтягнутий широкий дисплей Фото: Mercedes-Benz

Усі Mercedes EQE SUV 2023 оснащені акумуляторною батареєю ємністю 90,6 кВт∙год. Заявлений запас ходу електрокросовера становить від 470 до 590 км.

Для моделі також доступні пневмопідвіска, керовані задні колеса й активні стабілізатори. Найпотужніші версії можна оснастити карбоново-керамічними гальмами.

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